Rocío Flores toma una decisión profesional tras la separación de Antonio David y Olga Moreno

La escena de la crónica social sigue revolucionada después de que la revista ‘Lecturas’ anunciara en su portada que Olga Moreno y Antonio David han puesto fin a su relación tras más de veinte años de amor. Aunque de momento ninguno de los dos protagonistas ha confirmado la noticia, su demora a la hora de desmentirla lleva a pensar que, una vez más, el que calla otorga. De momento, son muchas las incógnitas que quedan por resolver, pero la familia mantiene un silencio sepulcral que parecen decididos a mantener durante una buena temporada. De hecho, para evitar verse obligada a dar explicaciones, Rocío Flores ha tomado una decisión que afecta a su trabajo en ‘El programa de Ana Rosa’.

La joven colabora en el espacio matinal desde que Olga Moreno empezó a participar en ‘Supervivientes’, y suele estar presente en el plató de una a dos veces por semana. Sin embargo, según ha podido confirmar este periódico, Rocío Flores ha preferido no aparecer por las instalaciones de Mediaset hasta el próximo viernes 29 de octubre para evitar la exposición mediática en mitad de la polémica formada a consecuencia de la separación de su padre y su mujer. La malagueña no quiere dar explicaciones ni verse presionada a pronunciarse sobre un asunto del que su familia, de momento, prefiere no hablar.

Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa' FOTO: Mediaset

De este moda, aunque se esperaba que mañana estuviera presente en ‘El programa de Ana Rosa’ para comentar la última hora sobre ‘Secret Story’, Rocío Flores prefiere tomarse un tiempo alejada de la pequeña pantalla, a la espera de que la tormenta mediática amaine. Se espera que para entonces Antonio David y Olga Moreno ya hayan dado las explicaciones pertinentes a través de un comunicado, librando así a la tertuliana de hablar en su nombre.

Lo cierto es que Rocío Flores atraviesa una etapa complicada desde el estreno de la serie documental de su madre, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, en la que, entre otras cosas, aseguró que su hija le propinó una paliza en el año 2012. Ahora, la separación de Antonio David y Olga Moreno no hace más que complicar una situación mediática ya de por sí incómoda.