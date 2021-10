El motivo real por el que Paolo Vasile no quiere contar con Mercedes Milá en Telecinco

Gente

Mercedes Milá es una de las periodistas más respetadas y conocidas de la pequeña pantalla patria. Aunque su exitosa carrera se remonta a los años 70, fue ‘Gran Hermano’ el programa que la encumbró a la fama y le valió para ganarse el cariño y admiración de millones de espectadores. Pero su relación con Telecinco llegó a un punto de inflexión en el año 2016, cuando Jorge Javier Vázquez le tomó el testigo y condujo las dos siguientes ediciones con concursantes anónimos del reality show, siendo la última la menos vista de la historia del formato. La marcha de la icónica periodista estuvo marcada por una profunda polémica y rodeada de muchas incógnitas que se fueron resolviendo con el paso de los años.

Aunque en un principio se apuntaba a que las razones económicas habrían llevado a Mercedes Milá a retirarse de ‘Gran Hermano’, más tarde fue ella misma la que reconoció que fueron sus problemas de salud mental los que se escondían tras su marcha del plató del reality show. “Yo hubo un momento que pensé que prefería morirme a seguir así. Entendí el hecho en sí de los que deciden quitarse la vida, porque el sufrimiento es tanto que dices, no lo aguanto ni un minuto más. Por eso decidí no hacer más ‘Gran Hermano’”, explicó durante su intervención en ‘Planeta Calleja’.

Mercedes Milá frente al logo de Telecinco

Aunque Mercedes Milá se alejó del formato de Zeppelin TV, se esperaba que Telecinco le confiara otro programa de éxito en el futuro, pero esta nueva oportunidad nunca llegó. Parece que la relación entre Mercedes Milá y Paolo Vasile no pasa por su mejor momento, hasta el punto de que la catalana no fue invitada a los eventos y fiestas celebradas con motivo del 30 aniversario de la cadena. La presentadora tiene claro por qué el CEO italiano no ha querido a volver a contar con ella: “Porque Paolo Vasile no tenía ningún interés en trabajar conmigo”, ha explicado en una entrevista con ‘Jaleos’ de ‘El Español’.

Eso sí, Mercedes Milá aclara que Paolo Vasile no le ha explicado “con detalle” las razones por las que ya no quiere trabajar con ella, aunque asegura que no está “mosqueada” con él por este motivo. “Los enfados me duran poco”, desliza. ¿Volveremos a verla en el futuro en alguno de los platós de Telecinco?