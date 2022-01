Se filtran imágenes prohibidas de Adrián Rodríguez, actor y concursante de ‘Supervivientes’: su nuevo trabajo tras una gran crisis económica

Poco queda ya de aquel Adrián Rodríguez que protagonizó una de las series más exitosas para el público adolescente, ‘Física o química’, y otras como ‘Los Serrano’ o ‘El chiringuito de Pepe’. Tampoco del cantante versátil que se atrevió a imitar a los artistas más emblemáticos en ‘Tu Cara me Suena’. Un joven que tampoco tuvo reparo en dar el salto a un reality de televisión de la mano de ‘Supervivientes’ en el año 2018. El catalán se vio obligado a reinventarse para evitar que su economía se viese resentida, pero lo cierto es que las cosas no le salieron como esperaba.

Adrián Rodríguez en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Rodríguez no pudo con la presión del formato ubicado en Honduras y abandonó por la puerta de atrás. Una acción que le salió cara a todos los niveles, económico, emocional y laboral. Un año después él mismo confesó no poder hacer frente a la penalización que impone el concurso cuando alguien decide abandonar por decisión propia. Por otro lado, no encontraba trabajo como actor, y esta realidad provocó que su salud mental se viese tocada y optase por acudir a un psicólogo para recibir terapia profesional.

Adrián Rodríguez en 'Supervivientes 2018' FOTO: Telecinco

Ahora, en pleno 2022 y alejado casi por completo del foco mediático, Adrián Rodríguez ha decidido abrirse un hueco en una de las páginas de contenido para adulto más conocidas en los últimos tiempos: Only Fans. En esta decisión ha influido y mucho su actual pareja, Susy G, con la que comparte relación desde hace algunos meses. Ella es modelo e influencer, y también tiene su propio espacio en esta plataforma donde ahora ambos comparten material íntimo y reservado en exclusiva para todo aquel que se suscriba.

Las imágenes de alto voltaje de Adrián Rodríguez FOTO: Twitter

Lamentablemente, y pese a la privacidad y exclusividad que ofrece Only Fans, no todo el mundo sigue las normas, y en el caso del actor, ha sido testigo de las filtraciones por parte de algunos usuarios de esta red social para adultos, como es el caso de estas imágenes, y otras que, por el carácter de las mismas, no pueden ver la luz.

No obstante, el actor, cantante y productor es el primero en compartir en su cuenta de Instagram algunas imágenes de “alto voltaje”, que son tan solo un pequeño avance de lo que muestra en su canal de esta conocida plataforma.