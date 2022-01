Alexia Rivas confiesa las complicaciones que sufrió tras un retoque estético

La trágica muerte de la mujer murciana que perdió la vida tras pasar un tiempo ingresada en la UCI a consecuencia de una intervención estética ha centrado el debate en este tipo de procedimientos y la necesidad de asegurarse de que se está en buenas manos antes de entrar a un quirófano. En este sentido, Alexia Rivas, concursante de ‘Supervivientes’ y colaboradora de ‘Ya es mediodía’, ha querido compartir con la audiencia su mala experiencia con un tratamiento de aumento de labios.

Hace algo más de un año se inyectó ácido hialurónico para aumentar el volumen de sus labios, pero por lo visto el profesional en el que confío no utilizó la técnica correcta y el producto acabó distribuido por fuera de los límites de la boca. “No se notaba mucho porque era discreto, pero no estaba bien...”, ha señalado en ‘Ya es mediodía’. Al parecer, un médico estético se fijó en el desastre mientras participa en ‘Supervivientes’, y tras el regreso de Alexia Rivas a España se puso en contacto con ella para ofrecerle arreglar el estropicio.

Alexia Rivas, una de las concursantes de 'Supervivientes 2021' FOTO: La Razón Telecinco

La tertuliana aceptó encantada, pero el procedimiento fue más molesto de lo que creía. El médico tuvo que extraerle todo el ácido hialurónico mal inyectado, un proceso muy doloroso según ha explicado Alexia Rivas. Además, después tuvo que esperar un mes hasta que el nuevo doctor pudiera someterla de nuevo al tratamiento de aumento de labios. Ahora, la periodista parece encantada con el resultado, pero no ha sido precisamente un camino de rosas para ella hasta llegar a conseguirlo.

Famosos y la dismorfia

Como se ha comentado anteriormente, la muerte de la mujer murciana a consecuencia de la lipoescultura a la que se sometió ha puesto el foco en la necesidad que muestran algunas personas de lucir una imagen completamente adecuada a los cánones de belleza actuales. Algunos famosos y rostros conocidos se sienten esclavos de su físico y llegan a padecer dismorfia, un trastorno que lleva a quien lo sufre a obsesionarse con supuestos defectos que necesita corregir.

Jorge Pérez, concursante de 'Supervivientes 2020' Instagram

Jorge Pérez, también colaborador de ‘Ya es mediodía’ y concursante de ‘Supervivientes’, confesó en su día que había padecido este trastorno mental y que llegó a obsesionarse con lucir siempre un cuerpo en forma. “Tu círculo íntimo empieza a decirte que estás mejor y te metes en un círculo vicioso que piensas: ‘si dejo de estar así, me van a decir que qué me ha pasado y cosas así, entonces no quieres parar”, ha explicado el televisivo guardia civil.