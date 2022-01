La polémica respuesta de Jorge Javier Vázquez a Rocío Flores: “Me daría pena tener un padre tan miserable como el tuyo”

Jorge Javier Vázquez se ha convertido en el protagonista de la tarde de este martes en ‘Sálvame’. Después de apodar a Antonio David como “el penas”, Rocío Flores se manifestó este lunes al respecto ante las cámaras de la prensa, asegurando que “pena la da él”. Unas breves declaraciones que no han gustado nada al presentador de ‘Sálvame’.

Tanto es así que, después de mostrarle un vídeo con las palabras y la actitud de la joven, el catalán ha estallado y ha respondido con un mensaje directo, el cual ya está provocando una disparidad de opiniones en redes sociales.

🔴 Jorge Javier Vázquez responde a Rocío Flores tras decir a la prensa que él le da pena. #YoVeoSalvame pic.twitter.com/Vof6rsbHrg — Alex Fernández (@alexfdz24) January 18, 2022

“Estás trabajando en la tele porque eres la nieta de Rocío Jurado y la hija de Rocío Carrasco, si solo es porque eres la hija de ‘el penas’ no estarías en la tele”, comienza diciendo. “A mí lo que me daría pena es tener un padre tan miserable como el tuyo, que tiene a la que era su mujer pasando hambre en ‘Supervivientes’, y él cobrando. A ti te tiene ahora trabajando e intentando justificar la vida que él hace, haciéndote pasar por un bochorno que me parecería tremendo. Debería ponerse a trabajar, porque yo a la gente que quiero, la protejo, y no la veo como está machacada en un sitio”.

“Yo no quiero darte pena. Soy el presentador estrella de la cadena y tengo una obra de teatro. Yo a tu edad ya había hecho una carrera, y yo lo único que conozco de ti son los filtros que usas en Instagram”, desliza sin miramientos. Además, minutos antes de comenzar con este discurso, ha vertido una serie de comentarios, a ojos de muchos, desafortunados, sobre la hija de Antonio David: “Eres muy chuga para tener la edad que eres. Tienes la misma mala leche de los que estamos continuamente a dieta. Esa sensación de que te falta siempre un plato de comida, y se la acabo de detectar a ella”.