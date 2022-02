Así reacciona Anabel Pantoja cuando le cuentan lo que Omar Sánchez ha dicho de ella por dinero

Anabel Pantoja ha vuelto a recular en su última decisión. La sobrina de Isabel Pantoja anunciaba hace unas horas que dejaba su puesto como colaboradora de ‘Sálvame’ para siempre tras no sentirse capaz de afrontar públicamente todo lo que va saliendo sobre su separación de Omar Sánchez.

Anabel Pantoja puo esta cara mientras reproducían su problema con el escote FOTO: La Razón Telecinco

Poco le ha durado el enfado a la de Sevilla, y es que este mismo martes ha vuelto a sentarse en el plató de Telecinco para contestar al adelanto que la revista ‘Semana’ ha dado sobre la exclusiva que ha concedido el todavía marido de Anabel, quien se trasladó el pasado fin de semana a Madrid hacer esta esperada entrevista.

Sabiendo la expectación de genera y el interés que existe por conocer la versión de ‘el negro’, la citada publicación ha decidido sacar un día antes la portada en el formato digital, y cuyo titular principal es el siguiente: “Anabel dejó de necesitarme a su lado”. Una realidad amarga para el protagonista, y a la que la propia Anabel ha reaccionado de una forma sorprendente. Lejos de cargar contra su expareja, ha confesado en ‘Sálvame’ que, por el momento, sus palabras no le han producido ningún tipo de dolor.

Portada de la revista 'Semana' FOTO: Semana

“Es otra persona totalmente diferente de la que me enamoré”, “si hubiera sabido lo que sé ahora no me hubiera casado” o “en Cantora ocurrió algo que hizo replantearme el futuro de la relación”, son los otros tres titulares destacados elegidos por la conocida revista del corazón de la entrevista de Omar Sánchez. Por el momento, en lo que respecta a Anabel Pantoja, se mantiene prudente y prefiere esperar a leer la entrevista para hablar con propiedad, aunque, por el momento, se niega a hacerlo públicamente.

Echando la vista atrás y sin querer opinar sobre el tema, todo ello pese a la insistencia y la provocación de algunos colaboradores, la prima de Kiko Rivera no ha podido contener las lágrimas y, superada por la presión, se ha roto en directo.