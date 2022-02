López Obrador acusa de saqueo a las empresas españolas: “Abusaron de nuestro país”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha aclarado este jueves que “la pausa” en las relaciones entre México y España planteada el día anterior no supone “ninguna ruptura con España”. AMLO ha matizado que busca “serenar la relación, que ya no se vaya a saquear México impunemente”. El mandatario mexicano ha denunciado “el trato preferencial para que el sector eléctrico lo manejara solo el sector privado” señalando a las empresas españolas: “Deberían ofrecer una disculpa. No lo han hecho, no importa. Pero vamos a entrar en una etapa nueva despacio. Y repito: no es una ruptura”. AMLO ha cargado de nuevo de nuevo contra empresas españolas como Iberdrola, que junto a Gas Natural generaban hasta 2018 más del 20% de la electricidad de México: “Somos muy respetuosos con el pueblo español. Tenemos relaciones íntimas con el pueblo de España. Pero en los últimos tiempos, durante el periodo neoliberal, empresas españolas apoyadas por el poder político tanto de España como de México abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo. Nos vieron como tierra de conquista. Eso fue lo que dije ayer”.

El mandatario progresista de 68 años ha cargado en su rueda de prensa diaria, conocida como la mañanera, contra los anteriores gobiernos mexicanos por su trato a las empresas españolas: “En cada sexenio había una empresa favorita de España. Iberdrola fue tratada con privilegios que nos afectaron. Cuando vino el presidente del consejo de esta empresa y hablamos. Él, no entendiendo de que ya son otros tiempos, me insistía y me insistía en que todo lo que hacían era legal. Pues sí. Porque llevaron a la práctica una política caracterizada por el influyentismo. Al grado de que la Secretaria de Energía pasó a ser directiva de esta empresa. Y el presidente Calderón, el que desapareció la compañía de luz y fuerzas de centro y despidió a más de 40.000 trabajadores, terminó su mandato y fue a trabajar al Consejo de Administración de Iberdrola”. AMLO ha denunciado “el trato privilegiado” a la eléctrica española: “Esto significó que Iberdrola se convirtiera en una especie de monopolio en México y recibiera un trato privilegiado. Entonces, no han ofendido a los mexicanos”.

El presidente de México ha explicado los motivos por los que considera que se ha producido “un saqueo” de las arcas públicas mexicanas por parte de empresas españolas por “los años del periodo neoliberal” de los anteriores gobiernos mexicanos: “No solo es que trabajen los altos funcionarios en estas empresas. Si no lo que nos cuesta este tipo de relación. Estamos hablando de subsidios. Dinero del presupuesto de todos los mexicanos que en vez de usarse para sacar de la pobreza al pueblo se usaba para favorecer a estas empresas”. AMLO ha insistido también en sus dardos contra la petrolera española Repsol: “Ayer hablábamos de Repsol. Solo el análisis de cuánto se llevaron del presupuesto público de México los de Repsol en de México en el gobierno del Calderón, ayudaría a comprender que fue un abuso”.

AMLO ha continuado su repaso al supuesto “saqueo” de las compañías españolas en México por la “corrupción” de los anteriores gobiernos mexicanos: “OHL era la empresa favorita en el sexenio pasado, también española. Todo el influyentismo en el manejo del turismo hasta lo más alto del poder de España y de México”.

Ante las críticas de la oposición y los intentos de destensar la polémica de “la pausa” en las relaciones con España por parte figuras importantes de su partido, AMLO ha dedicado buena parte del final de su conferencia de prensa diaria a matizar sus palabras: “Se rasgan las vestiduras por lo que dije. Y el presidente del consejo de Bancomer, que pertenece ahora a empresarios españoles, en la pasada campaña se pronunció en contra mía diciendo que era un populista. El presidente de principal banco español y extranjero en México (BBVA), se sentían dueños del país. Ahora se sorprenden”. La presidenta de la Mesa Directiva del Senado del partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Olga Sánchez Cordero, ha considerado que las palabras de AMLO “no es cortar una relación”.

AMLO ha insistido que “la pausa” anunciada ayer, que el gobierno mexicano no ha aclarado en qué se traducirá, no supone un parón en las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales entre ambos países: “No hay ninguna ruptura. No hablé de ruptura. Que ya no se estén pensando de que se va a saquear e México impunemente. Ya eso pasó. Es una falta de respeto. Ha pasado esto. El pueblo de México y de España deben saberlo”.

Los ataques de AMLO a las empresas españolas y “la pausa” anunciada ha sido respondida con cautela por el gobierno de España. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, aseguró el miércoles que no tiene ninguna comunicación oficial del gobierno de México: “Estoy verificando esas declaraciones. En caso de que se hayan producido una pausa en las relaciones, que no tiene ninguna traducción oficial, ni se nos ha comunicado oficialmente de ningún tipo. Habría que preguntarle al presidente López Obrador que es lo que quiso decir con eso, cuál es el tenor oficial que da a esas declaraciones”.