Belén Esteban, víctima de un fraude: “Os están engañando”

Belén Esteban está disfrutando de una época dorada a nivel personal. Su matrimonio con Miguel Marcos va viento en popa, pero lo cierto es que a la colaboradora de ‘Sálvame’ tampoco le va nada mal en lo que respecta a nivel laboral. Además de su trabajo en televisión, la de Paracuellos se ha lanzado al mundo empresarial y ha desarrollado una línea de productos alimenticios que va desde los gazpachos hasta las patatas fritas. La tertuliana ha prestado su propia imagen a estos artículos, y el éxito ha sido tal que otros ha intentando hacer lo propio sin su permiso, tal y como ella misma ha denunciado a través de su cuenta de Instagram.

Belén Esteban en Dubái FOTO: Twitter La Razon

Al parecer, una marca que vende cosméticos para perder peso está usando el rostro de Belén Esteban como reclamo, una estrategia que ha sacado de quicio a la colaboradora. “A ver, que quede claro. Yo no soy imagen de ningún producto para adelgazar. Están usando mi imagen sin mi permiso, os están engañando”, ha señalado la llamada princesa del pueblo en la sección de historias de su cuenta de Instagram. Además, la tertuliana ha anunciado lo que parecen ser acciones legales contra la empresa en cuestión: “He tomado medidas para denunciarlo”.

En cuanto a sus propios proyectos, a Belén Esteban le va también que recientemente visitó Dubái para participar en una feria de alimentación, con el objetivo de establecer su línea de productos en el país asiático. De hecho, la de Paracuellos ha barajado la posibilidad de abandonar su puesto de trabajo en televisión más pronto que tarde para centrarse en esta nueva etapa como empresaria. “Me lo tengo que plantear poco a poco, pero ya mucho no me queda. Hay personas que me necesitan y tengo que estar, porque no me lo perdonaría. Mi madre ahora me necesita más y también estoy con mi empresa, voy a sacar más cosas...”, anunció en su última entrevista en ‘Sábado Deluxe’.