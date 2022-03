Candela Peña reivindica la situación de los actores y las actrices: “Cuanto paro en esta sala”

Candela Peña ha sido galardonada con el Premio Unión de Actores y Actrices a Mejor Actriz de Televisión por su papel como Jueza en la serie ‘Hierro’.

Demostrando su espontaneidad, la actriz no pierde la oportunidad de volver a reivindicar la situación de los artistas en el mundo de la interpretación en esta cita con el cine español. “Cuanto paro en esta sala. Yo como actriz estamos en el año 2022, no oigo ‘acción’ desde el 2020″, lamenta la catalana. Asimismo, agradece la colaboración en el programa de La Resistencia que le ayuda a sobrevivir: “Yo gracias a Dios, a Broncano, a Jorge Ponce ya os cuento siempre que tengo un poco para comprar en el súper”, confiesa.

La ganadora de 3 Goyas asegura que desconoce el funcionamiento del sector “tú ganas premios y tampoco vale para nada”, revelaba antes de ser premiada, pese llevar años en el mundo actoral: “no sé ni cómo va esto, llevo ya un rato desde los 18, tengo más años que... y todavía no me he enterado de cómo va esto”.

Candela se encuentra sumergida en su nuevo proyecto buscando un productor para la serie que ha escrito y hace hincapié en los obstáculos a los que se enfrenta la figura femenina: “Las mujeres a partir de los 40 somos un rollo patatero o vete tú a saber”. “A mi me gustaría sentirme reflejada en las ficciones y creo que las chicas tenemos mucho que contar, esta bien tener nuestro espacio, y que sea contado por nosotras”, denuncia.

Tras recibir el Premio a Mejor Actriz de Televisión Candela Peña ha agradecido su galardón y ha mostrado una reflexión en sus redes sociales sobre su trabajo y le interpretación.