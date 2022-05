Kiko Rivera, condenado a pagar 4.000 euros a Ramón Calderón por este motivo

Las intervenciones de Kiko Rivera en ‘Cantora, la herencia envenenada’ le han costado varios disgustos, sobre todo en lo que respecta a sus relaciones familiares. Sus palabras han traído consecuencias, y no solo dentro del clan Pantoja. Ahora, el DJ ha sido condenado por la Justicia por las declaraciones que vertió sobre Ramón Calderón en ese mismo plató de televisión. El hijo de la tonadillera acusó al que fuera presidente del Real Madrid de estar implicado en “una trampa” y lo tachó de “sinvergüenza”.

Tras escuchar semejantes agravios, el equipo legal de Ramón Calderón se puso manos a la obra y llevó a los tribunales a Kiko Rivera. Varios meses después, el juez ha dictado sentencia y no es nada favorable para el DJ. “Declaro que constituyen intromisión ilegítima en el derecho al honor de D. José Ramón Calderón Ramos las manifestaciones que realizó Don Francisco José Rivera Pantoja en el programa ‘Cantora, la herencia envenenada’ (...) en el que Don Francisco Rivera Pantoja llamó a D. José Ramón Calderón Ramos ‘sinvergüenza’ y le atribuyó formar parte de una trama con otras personas para ‘quitarle’ lo que su padre le había dejado en testamento”, explica la sentencia a la que el portal ‘Look’ ha tenido acceso.

Es por esto que Kiko Rivera ha sido condenado al abono de 4.000 euros a Ramón Calderón, “en concepto de daño moral derivado de dicha intromisión ilegítima”. Además, desde los programas de Mediaset no se podrá volver a hacer alusión al demandante en lo referente a este asunto.

Ramón Calderón durante la presentación de la Feria San Isidro FOTO: GDG GTRES

Según las últimas informaciones publicadas, Kiko Rivera podría estar a punto de enfrentarse a otra contienda judicial, esta vez iniciada por su propia hermana, Isa Pantoja. La joven se molestó profundamente cuando el DJ reveló en una entrevista con la revista ‘Lecturas’ que, en una ocasión, había pegado a la peruana para evitar “que se cortara las venas”.

Ella entendió sus declaraciones como una invasión terrible a su intimidad, y advirtió con tomar acciones legales contra él. “Se puede demandar, pero quiero que me lo expliquen todo si es que al final tomo la decisión de hacerlo. Necesito coger más información de todo lo que conlleva y de las consecuencias. No sería una querella”, explicó entonces en ‘El programa de Ana Rosa’. Eso sí, también quiso dejar claro que, en caso de demandar a su hermano, no lo haría por la vía penal, sino por la civil.