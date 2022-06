Carmen Borrego dimite como representante de María Teresa Campos: “Hay cosas que me duelen”

La entrevista que María Teresa Campos concedió a Kiko Hernández la semana pasada sigue dando mucho que hablar. Entre otros asuntos, la veterana periodista se refirió a su relación con Rocío Carrasco y recordó uno de los momentos más difíciles de su vida: el suicidio de su marido, el padre de sus hijas. El reportaje, publicado en la revista ‘Diez Minutos’, volvió a dirigir el foco mediático hacia la que fuera presentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’, una exposición que no ha gustado a su nieta, Alejandra Rubio, ni a su primogénita, Terelu Campos.

De hecho, parece que estas últimas culpan a Carmen Borrego de que María Teresa Campos haya tomado la decisión de conceder la entrevista a Kiko Hernández, uno de los colaboradores de ‘Sálvame’ que más duro se ha mostrado con Alejandra Rubio y Terelu Campos. “Nosotras queremos tener más protegida a mi abuela”, sentenció la joven en el plató de ‘Viva la vida’, unas palabras que no sentaron nada bien a su tía. “Que se entere todo el mundo de que yo también protejo a mi madre. Yo jamás, en la vida, haría nada que pudiera perjudicar a mi madre, eso lo puedo asegurar”, recalcó la tertuliana.

Desde hace años, es Carmen Borrego quien gestiona los trabajos mediáticos de María Teresa Campos. Se trata de un proceso completo de producción, desde la firma del acuerdo hasta la elección del vestuario de su madre, pero, teniendo en cuenta la última polémica en la que se ha visto envuelta por la entrevista, la malagueña se ha plantado. “Las cosas me duelen... Yo no intento vender a mi madre. Estoy cansada, es un trabajo que es todos los días, y no quiero que la gente piense que utilizo la imagen de mi madre”, comenzó explicando en ‘Sálvame’.

Carmen Borrego en el plató de 'Viva la vida' FOTO: Mediaset

Carmen Borrego no entiende que ahora se cuestionen -incluso desde su propia familia- los trabajos que cierra con María Teresa Campos, cuando ella siempre ha ejercido como su representante desde que comenzó su exitosa carrera. “Cuando mi madre estaba trabajando, también le llevaba yo todo, y nadie me cuestionaba, y ahora...”, lamentó la tertuliana.

Además, aunque recalcó en varias ocasiones que sus palabras no iban dirigidas hacia Terelu Campos o Alejandra Rubio, concluyó su dimisión con lo que parece un mensaje para ellas: “Me duele que piensen que yo no protejo a mi madre. Acepté la entrevista con Kiko porque sabía que iba a pasar un día divertido y a gusto”.