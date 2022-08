Así se recupera Jorge Javier de su último bache de salud por el que fue ingresado en el hospital

Dicen que después de la tormenta llega la calma, y eso es exactamente lo que le ha pasado a Jorge Javier Vázquez. El presentador hacía saltar todas las alarmas el pasado martes cuando él mismo hacía público su último bache de salud durante sus vacaciones en Perú, todo ello acompañado de unas fotografías de lo más impactantes.

Un ‘mal de altura’ le provocó un edema pulmonar por el que tuvo que ser ingresado y tratado en el interior de una cámara hiperbárica. Un susto que preocupó a todos sus seguidores, amigos y compañeros de profesión.

Jorge Javier Vázquez FOTO: @jorgejaviervazquez Instagram

“El lunes pasado me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días por el mal de altura. Cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y qué se yo! Una fiesta. La gastronomía es excelente pero la disfruto poquitito porque tengo la garganta inflamada y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma”, escribió el protagonista en su Instagram unos días después de lo sucedido.

Ahora, casi una semana después de estas palabras, se puede decir que el contratiempo de salud que sufrió Jorge Javier ya ha quedado atrás. El catalán ha continuado disfrutando de sus vacaciones con total normalidad, y así lo ha demostrado en su última publicación.

En el vídeo, Jorge Javier aparece pasándoselo en grande subido en un trineo mientras desciende una gran duna. Esto demuestra que se encuentra en perfectas condiciones y que está aprovechando al máximo el colofón de sus semanas libres antes de regresar a la rutina en España.