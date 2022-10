Hablamos con Manuela Velasco sobre el último susto de salud de su tía, Concha Velasco

Hace escasas veinticuatro horas veía la luz pública el último contratiempo de Concha Velasco en lo que respecta a su salud. El portal ‘20 minutos’ publicaba la siguiente información: “Ahora se encuentra mucho mejor porque reaccionaron a tiempo y pudieron coordinar con sus médicos del hospital Puerta de Hierro todo lo relacionado con sus dolencias”. Por suerte, parece que todo quedó en un susto.

Concha Velasco en una imagen reciente FOTO: Cristina Bejarano

Manuela Velasco, actriz y sobrina de Concha, ha hablado en exclusiva con este medio sobre todo este asunto, mandando un mensaje tranquilizador a todos aquellos que se hayan preocupado: “Mis padres y yo hablamos con ella antes de ayer pero estos dos días no he sabido nada... Yo de su boca no me he enterado de nada, y ella está bien dentro de que ya sabéis que tiene sus cosas delicadas. No estoy negando nada, pero si hubiera sido algo fuerte nos hubiésemos enterado en el momento.... Mi hermana y yo le preguntamos que si no se cansa de atender a tantas visitas, y me decía que no, que quería que le visitaran veinticuatro horas al día”, desliza.

Manuela Velasco y su tía Concha Velasco en una imagen de archivo FOTO: Instagram

Además, Manuela se ha sincerado como nunca sobre su presente laboral con una realidad presente en muchos de los que se dedican al mundo de la interpretación: “De momento no tengo ningún proyecto. Parece que reconocer que uno no tiene trabajo por delante es como reconocer un fracaso, cuando creo que es hablar de la realidad de esta profesión. Es extrañísimo que tengamos trabajo constantemente, y a mí me parece muy cruel hacerle pensar a los jóvenes que están empezando que eso es así porque se van a sentir muy frustrados. Tolerar el NO en los castings o audiciones es muy difícil”, ha asegurado tajante. “Esperar a que suene el teléfono es complicado y me cuesta mucho desde siempre y a medida que cumplo año más, porque aunque cumpla años y tenga más experiencia pues cada día tienes que adaptarte y seguir luchando”, concluye la protagonista.