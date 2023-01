Enrique Ponce tacha a Luis Miguel de ‘interesado’ por acercarse a él con el fin de conquistar a Paloma Cuevas

La pasada semana saltaban todas las alarmas cuando prensa mexicana sacaba a la luz pública la supuesta gran bronca que habrían protagonizado Enrique Ponce y Luis Miguel en un restaurante madrileño, todo ello en presencia de Paloma Cuevas.

Montaje de Enrique Ponce y Luis Miguel FOTO: Amor Martínez cortesía

Al parecer, cuando ambos coincidieron en el local, el artista se acercó a saludar al torero, pero éste se lo negó. “No me dirijas la palabra porque no eres mi compadre”, le habría la pareja de Ana Soria a la estrella mexicana. Fue tal la tensión del encuentro que Enrique Ponce dio un golpe en la mesa y derramó una copa de vino, momento en el que intervinieron los guardaespaldas del artista para ver qué estaba ocurriendo. Según medios mexicanos, varios de los asistentes del local habrían grabado la escena, pero no han querido difundirlas por no meterse en problemas legales. Incluso un periodista mexicano, que ha visto las imágenes, afirma que el suceso de la copa de vino es totalmente cierto y que Enrique Ponce mancha a Luis Miguel mientras le grita “eres una porquería, compadre”.

Pues bien, este mismo lunes ha sido el propio Enrique Ponce el que ha querido aclarar todo tipo de dudas con respecto a esta polémica. Lo ha hecho a través del periodista Antonio Rossi en ‘El programa de Ana Rosa’: “Enrique Ponce niega rotundamente la bronca. No sólo eso, sino que dice que no ve a Luis Miguel y que no tiene contacto con él desde antes de la pandemia”, desliza el colaborador. “Es más, dice que le es indiferente la relación del cantante con su expareja”.

Enrique Ponce, Ana Soria, Paloma Cuevas y Luis Miguel FOTO: Gtres

Además de esto, Rossi ha querido aclarar que Ponce le ha hecho saber que su relación con Ana Soria está “mejor que nunca”, y vuelve a hacer hincapié en la traición del que fuese su gran amigo: “Ahora sospecha que la relación de Luis Miguel hacia él era para estar cerca de Paloma Cuevas, que no era una relación profunda, considera que no ha sido un amigo y que a lo mejor se acercaba para estar cerca de Paloma”.