Kiosco: Tamara Falcó e Íñigo Onieva y Luis Miguel y Paloma Cuevas, protagonistas de las revistas del corazón

Tamara Falcó e Íñigo Onieva confirman, en exclusiva, a la revista “¡Hola!” que se casan el 17 de junio y que lo celebrarán en El Palacio de El Rincón. Íñigo se volvió a declarar durante su viaje al Polo Norte y le entregó un nuevo anillo de compromiso. La marquesa de Griñón está feliz.

Aitana y Sebastián Yatra, escapada a Los Ángeles. La pareja confirma su relación con este viaje en el que la revista “¡Hola!” ha sido testigo de su complicidad. Embarcaron por separado, pero en cuanto aterrizaron en California se los pudo ver abrazados y sonrientes.

La vida secreta de la Reina Máxima y la princesa Amalia en Madrid. Fin de semana de compras: la heredera al trono prepara su maleta para su primera gira real, de catorce días por el Caribe, con sesenta citas en la agenda.

La revista “Semana” dedica su portada a Paloma Cuevas y Luis Miguel. La pareja ha paseado su amor por Bilbao. Viajaron desde Madrid al norte de España en un jet privado y disfrutaron de una comida en un estrella Michelín.

“Lecturas” titula su portada de esta semana: La familia del Rey desafía a Letizia, por Pilar Eyre. El entierro de Constantino de Grecia puso en evidencia que Felipe y Letizia son incapaces de controlar a una familia que, constantemente, actúa a sus espaldas.

Según confirma a la revista “Lecturas” su entorno, la doctora Montserrat Bernabeu luchó hasta el final para que su hijo y Shakira se reconciliasen. Hoy ha pasado página y solo sufre por sus nietos, que ya no la llaman abuela.

Además, el triunfo de Sonsoles Ónega. La periodista vive en un chalet de 1,5 millones de euros. La carrera de Sonsoles Ónega ha subido como la espuma desde que empezó a finales de los 90 en el mismo trabajo que Letizia. En sus inicios, vivía en un piso de 37 m2 cerca de Parla. Ahora, en una lujosa urbanización

Nacho Palau concede su entrevista más personal a “Diez Minutos”, en la que confiesa que “un día reventé y sentí que no iba a poder con esto”. Tras cinco meses de tratamiento contra un cáncer de pulmón, el valenciano abre su corazón a la revista y cuenta cómo está viviendo esta dura etapa que aún no ha terminado. “La recuperación será larga”, reconoce. Además, desvela si ha hablado con su ex, Miguel Bosé, y cómo está su relación con Cristian, su actual pareja.