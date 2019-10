“Indepes” por el mundo: los negocios de Guardiola, Piqué y Xavi Hernández

La sentencia del Tribunal Supremo que condena a los dirigentes independentistas catalanes a penas de entre 9 y 13 años no ha pasado desapercibida por los deportistas catalanes. Ni siquiera por los que aún sintiéndose muy catalanes, decidieron vivir fuera de su tierra, son los “indepes” por el mundo.

Entre ellos, destaca Pep Guardiola, quien no ha perdido la oportunidad de mostrar su desacuerdo contra las penas impuestas a los procesados por el Procés de Cataluña. El entrenador ha leído su comunicado desde Manchester, donde tiene fijada su residencia como entrenador del equipo de fútbol de esa ciudad. “Hoy se ha hecho pública en el Estado español una sentencia del Tribunal Supremo que es un ataque directo a los derechos humanos: el derecho de reunión y manifestación, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo. Éste es un hecho inaceptable en la Europa del siglo XXI. España vive una deriva autoritaria bajo la cual se utiliza la ley antiterrorista para criminalizar la disidencia e incluso para perseguir artistas que ejercen su libertad de expresión.

Pep Guardiola vivió todo el procés desde su lujoso apartamento en Manchester. Allí se asoció con el director ejecutivo del Manchester City, Ferrán Soriano, y con el director deportivo, Txiki Begiristain, y abrieron un restaurante especializado en cocina catalana, Tast.A su cargo está el chef Paco Pérez, que en España tiene varios restaurantes con estrellas Michelin. La única empresa que el ex entrenador del Barça mantiene en España es Schedule SL, una agencia publicitaria que no actualiza sus cuentas desde 2018 y que no parece tener actividad.

Su mujer, Cristina Serra, mantiene también sus negocios en Barcelona y Manresa donde tiene varias tiendas multimarcas en las que vende alguna de las firmas más exclusivas como Dsquared, John Richmond o Iro Paris. Marcas con precios al alcance de muy pocos y que tiene entre sus clientas fijas a Shakira, Andrés Iniesta y Luis Enrique.

Gerard Piqué es otro de los “indepes” que ha querido mostrar su desacuerdo con la sentencia del Supremo. El central azulgrana republicó en su cuenta de Twitter el comunicado del FC Barcelona en el que la entidad opina que el encarcelamiento de líderes políticos “no es la solución” y añadió la frase en inglés “Proud to be part of this club” (orgulloso de ser parte de este club). El antiespañolismo del blaugrana ha quedado patente en más de una ocasión, desde su participación anual en la Diada, así como en determinados gestos cuando representando a la Selección Española de fútbol escuchaba el himno nacional. Sin embargo, el jugador tiene varios negocios que funcionan a nivel nacional y que abarcan desde compañías de alimentación, a gafas de sol, inmobiliarias, eSports e incluso bebidas isotónicas, llegando a tener un patrimonio que supera los 76 millones de euros.

También Xavi Hernández ha calificado de “vergüenza” lo que está ocurriendo en Cataluña. El ex jugador del Barcelona, actual entrenador del Al Sadd, ha declarado que Qatar, su residencia actual, es mejor que España. A pesar de haber manifestado su posición antiespañolista, Hernándeez no dudó en abandonar Cataluña para vivir como expatriado de lujo en el país privado. Allí disfruta de su mansión con piscina privada y visitas al mar desde la que ondea la bandera catalana. Allí suelen salir a cenar a locales de lujo como el Nobu, de la cadena de Robert de Niro, el hotel Banana Island Resort by Anantara y el Four Seasons Doha, con playa privada incluida.