Así es la granja de más de un millón de euros que Ed Sheeran se ha comprado en secreto en Inglaterra

Ed Sheeran ha sumado una nueva propiedad a su ya extenso patrimonio inmobiliario en Suffolk, el condado rural del este de Inglaterra donde nació y reside habitualmente. Según reveló The Sun, el músico adquirió una granja valorada en alrededor de 1,17 millones de euros (un millón de libras) con la intención de ampliar los terrenos que rodean su complejo privado, apodado por la prensa británica como Sheeranville.

El músico está llevando a cabo importantes reformas en las antiguas naves agrícolas, adaptándolas para distintos usos, tanto creativos como de ocio. Entre las transformaciones más destacadas se encuentran la habilitación de un estudio de grabación, una sala con equipamiento de ocio y espacios destinados a la producción musical.

La nueva finca incluye reformas en el interior y el exterior. Se están rehabilitando los jardines, instalando una cocina al aire libre y habilitando zonas para el cultivo de hortalizas. El plan contempla también un gimnasio, una sala con mesa de billar, un bar y espacios destinados a oficina y biblioteca. Como detalle llamativo, la propiedad contará con una bolera, una idea que su esposa Cherry había rechazado previamente en la vivienda principal.

Suffolk se ha convertido en el lugar elegido por Sheeran para mantener un refugio alejado de los focos de Londres. Allí ya posee varias casas y parcelas, donde ha invertido en proyectos singulares como un estanque de vida silvestre y hasta un pub privado.