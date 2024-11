Belén Rodríguez se queda sin voz, pero explica su último paso por el hospital

Belén Rodríguez se ha convertido muy a su pesar en la protagonista de la semana, tras anunciar que padece cáncer. Ha concedido una entrevista para explicar que debe dejar momentáneamente la televisión, tras encontrarle un tumor en la garganta. El diagnóstico era reciente y pocos detalles podía aportar sobre el tratamiento a seguir o la gravedad de la afección, pues aún no tenía los resultados de la batería de pruebas a las que se ha sometido y a las que se seguirá sometiendo. Ella misma ha contado cómo recibió el diagnóstico y también a quién llamó primero nada más recibir el revés médico. Ahora vuelve a tomar la palabra para dar nuevos detalles sobre su batalla contra la enfermedad y después de comprobar el cariño que el público y sus compañeros de profesión sienten por ella.

Belén Rodríguez Gtres

La periodista ha querido atender las preguntas que le han realizado los compañeros que aguardaban a la salida de su domicilio. Eran del programa de Ana Rosa Quintana, ‘TardeAR’, que querían saber cómo se encontraba tras compartir el diagnóstico de cáncer y si tenía alguna novedad al respecto. Sí que la hay. Se ha sometido ya a las pruebas necesarias para conocer el tipo de cáncer que padece, lo que ayudará a los oncólogos diseñar un tratamiento para hacerle frente. Unas pruebas, por cierto, que le han dejado sin voz, como así trató de hacerse explicar: “Bien, estoy bien, lo que pasa es que estoy sin voz porque me han hecho una serie de pruebas y entonces estoy con la voz tomada”.

Aún tendrá que esperar unos días para conocer los resultados, pero es consciente que esta carrera es de fondo y hay que ser paciente, afrontando los retos según se vaya presentando: “El martes me los darán. Hasta el martes no sabré nada. Y no quería ir al médico, pero bueno, ya he ido, pero es que no puedo hablar mucho”. Aunque le cuesta hablar y la voz se le entrecorta, no ha querido pasar la oportunidad de agradecer a todas las personas que han sacado un hueco para insuflarle ánimos y demostrarle que no está sola en este difícil proceso: “Mira, quiero aprovechar, ya que estáis aquí, para dar las gracias a todo el mundo por las muestras de cariño que están siendo… estoy desbordada. Es impresionante. Es que no sabía yo que la gente me quería tanto”.

Belén Rodríguez no quería explayarse mucho más, pues debe cuidar la garganta después del daño sufrido por las pruebas necesarias. Antes de despedirse, ha citado a la audiencia al próximo martes, prometiendo que “os lo voy a contar todo”. Pero no quería preocupar a nadie, de ahí que restase importancia a su afonía y recalcando que “físicamente me encuentro bien. Estoy muy bien. Me duele la garganta y el oído, pero de los demás estoy estupenda y muy optimista y con muchas ganas”, resolvía antes de continuar su camino y tras recibir el cariño desde el plató de ‘TardeAR’.