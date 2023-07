Carmen Lomana sobre Tamara Falcó: “Es que me aburren, que te voy a decir...”

Carmen Lomana ha sido una de las voces más críticas con Tamara y está cansada de que le pregunten por el tema del reciente enlace de la Marquesa de Griñón. En multitud de ocasiones ha mostrado su hartazgo sobre el tema y el revuelo mediático.

El evento de Barbie no podría ser menos, y su sinceridad le ha delatado al ser preguntada por el estilismo más ‘pink’ de la pareja: “Vaya… ya estamos”, sentenciaba con una mirada expresiva.

Sin embargo, la socialité no ha dudado en contestar y ha personificado a Tamara Falcó como la Barbie Sufridora entre risas, y al ya marido, Íñigo Onieva como el Ken Truán, haciendo referencia a los episodios de infidelidades relatados por la prensa en numerosas ocasiones del empresario hacia la hija de Isabel Presley.

“Es que me aburren, que te voy a decir...”, ha zanjado sobre la pareja.

Carmen Lomana se ha convertido por un día Barbie Dior, una muñeca con un vestido vintage de los años 50, durante el preestreno de la película.

Las muñecas Mattel han estado presentes en la vida de la celebrity desde su infancia, a los 5 años le regalaron su primera Barbie rubia con moño. “Antes me han dicho una impertinencia, me han dicho que no diga que he tenido Barbies porque eran de los 60, y no querido”, relataba Lomana.