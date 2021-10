¿Asistirá Isabel II a la cumbre ecológica de Glasgow?

Gente

Royal

La salud de Isabel II preocupa en Reino Unido. La soberana ha vuelto a faltar a una de sus citas habituales y lo ha hecho de nuevo por recomendación médica, tras pasar la noche del pasado miércoles ingresada en el hospital King Edward VII, de Londres, para someterse a una chequeo. La soberana sigue guardando reposo y el pasado domingo, según informa el diario británico «Mirror», tampoco acudió a la Capilla de Todos los Santos en Windsor. Fuentes cercanas aseguran que la madre de Carlos de Inglaterra está acumulando fuerzas para acudir a la cumbre ecológica COP26 en Glasgow, el próximo lunes. Según declaraciones de la escritora Angela Levin al citado medio: «Estoy encantada de que no haya ido a la iglesia porque tal vez esté escuchando y aceptando dar un paso atrás temporalmente”, y ha señalado la importancia de asistir a este evento para la soberana británica: «Ir a la iglesia un domingo parece un evento pequeño, pero es algo muy importante para la reina y para cualquier mujer de su edad. Es muy religiosa y es clave para ella personalmente ir a la iglesia todos los domingos».

No obstante, la monarca de 95 años podría llevar a cabo algunos de sus compromisos esta semana, aunque no hay actos públicos en su agenda oficial después de la cancelación, en el último momento, de su viaje de dos días a Irlanda del Norte, por recomendación médica.

Isabel II no tiene en mente abandonar sus obligaciones reales. Por eso, su presencia como representante de la Familia Real británica en la cumbre de Glasgow, donde más de 120 líderes mundiales, incluido Joe Biden, se reunirán en el Scottish Event Campus del 31 de octubre al 12 de noviembre, sigue programada.

Isabel II FOTO: Alastair Grant AP

Isabel II hasta este ingreso no había bajado el ritmo. Desde que el pasado 1 de octubre regresó a Windsor de sus vacaciones de verano en Balmoral, Isabel II ha llevado a cabo 13 audiencias, asistió a siete eventos importantes y ha viajado casi 900 millas (casi 1.450 kilómetros). Además, todos los días lee documentos del Gobierno, que se le entregan en cajas rojas, y mantiene una larga lista de reuniones privadas. Sus asesores personales en el Palacio de Buckingham se esfuerzan por idear una estrategia para administrar la carga de trabajo de la reina, y priorizar los eventos más importantes, incluido el Jubileo de Platino para celebrar su reinado de 70 años en junio próximo. En todos ellos, se prevé que esté acompañada bien por alguno de sus hijos o de sus nietos, para evitar tener que cancelar y decepcionar al público en caso de futuros problemas de salud, según informa el «Sunday Telegraph».

Evitar especulaciones

Tras su último ingreso hospitalario, Palacio se ha comprometido a comunicar cualquier próxima visita de la monarca al hospital, para así evitar especulaciones sobre su estado de salud.

Joe Little, editor en jefe de la revista «Majesty», asegura que la agenda de otoño de la Reina había estado más abarrotada de lo esperado, pero que las cancelaciones de último minuto serán inevitables en el futuro. «De vez en cuando habrá este recordatorio de que tiene 95 años y que no puede hacer lo que se esperaba de ella hace 10 o 20 años». Y añade que no veía probable que su majestad permitiera que Carlos de Inglaterra asumiera sus funciones como príncipe regente a menos que hubiera un «grave deterioro» en su salud, algo que podría ocurrir ya que hace dos semanas se vio obligada a empezar a usar un bastón en público. Un claro recordatorio de su avanzada edad.