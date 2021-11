Alberto de Mónaco, muy enfadado con su ex Nicole Coste por especular sobre la princesa Charlène

Gente

Polémica

Después de ser sometida a tres operaciones por la infección otorrinolaringológica que sufre desde hace meses, parece que la princesa Charlène se recupera favorablemente en Sudáfrica y su vuelta al principado es casi inminente. Harto de rumores de separación entre ambos y tratando de gestionar su agenda oficial junto a sus mellizos, Jacques y Gabriella, Alberto de Mónaco ha concedido una entrevista a Point de Vue en la que se muestra “furioso” por las últimas y polémicas declaraciones de su ex Nicole Coste sobre su esposa en la revista Paris Match.

“En el caso particular de este artículo de Madame Coste, obviamente no sabía qué iba a aparecer”, explica el príncipe soberano, “afectado” por las declaraciones de esta última, a quien reprocha no haber sido totalmente transparente: “Ella me informó que iba a publicar algo, pensé que sería solo una foto de cumpleaños. Fue inapropiado, me enfurecí al enterarme de eso”.

Y es que la madre de su hijo Alexandre avivó, aún más si cabe, los rumores y especulaciones sobre el distanciamiento y la ausencia de la princesa monegasca. Ya que aseguró que había vivido cosas con la princesa Charlene que le habían “impactado”, como que cambiaba a su hijo de habitación cuando el príncipe Alberto no estaba para instalarlo en el ala de invitados.

Sin duda, unas palabras que hicieron un profundo daño al hijo de Raniero III, que no esperaba esta “traición” por parte de la azafata Nicole Coste.