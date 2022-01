Kate Middleton reina antes de tiempo en estas impresionantes fotos por su 40 cumpleaños

La familia real británica está hoy de celebración. Kate Middleton, una de sus figuras más destacadas, ha alcanzado los cuarenta años en uno de los mejores momentos de su vida. Ella y su esposo, el príncipe Guillermo, se reunirán para comer junto a sus hijos, George, Charlotte y Louis, en un almuerzo privado del que no se prevé que trasciendan imágenes. Sin embargo, para conmemorar esta fecha tan especial, el palacio de Kensington ha querido publicar una serie de fotografías de la duquesa de Cambridge que no han dejado indiferente a nadie. Se trata de unas imágenes impresionantes en la que ya posa como toda una reina.

El artista encargado de retratar a Kate Middleton como nunca antes se la había visto ha sido Paolo Roversi, un importante fotógrafo italiano de 74 años especializado en moda, que ha trabajado para importantes medios como ‘Vogue’ y ‘Vanity Fair’ o firmas como Valentino, Dior e Yves Saint Laurent. Después de colaborar con la duquesa de Cambridge, solo tuvo buenas palabras para ella: “Me conmovió su calidez y cordial bienvenida y me encantaron sus ojos brillantes que reflejaban la hermosura de su alma y su sonrisa mostrando la generosidad de su corazón. He conocido a una persona maravillosa, una persona que, con su energía positiva, puede traer esperanza a todo el mundo”.

Kate Middleton en su 40 cumpleaños FOTO: Paolo Roversi Kensington Palace

En la imagen superior, la única en color de las tres que se han difundido por el palacio de Kensington, Kate Middleton luce un llamativo vestido rojo de manga abullonada y firmado por Alexander McQueen, valorado en unos 6.000 euros. Sin embargo, las piezas protagonistas de la fotografía, además de la propia duquesa, por supuesto, son los pendientes de la Reina Isabel II, unos diamantes en forma de lágrima que decidió regalar a la esposa de su nieto el príncipe Harry.

Kate Middleton en su 40 cumpleaños FOTO: Paolo Roversi Kensington Palace

Las otras dos fotografías muestran a una duquesa de Sussex casi divina, luciendo un inmaculado y largo vestido blanco de tul. En una de ellas, Kate Middleton posa sentada, con el pelo al viento y mirando al horizonte, una postura típica de otras estampas regias que permite anticipar su futuro como consorte. Una vez más, los complementos de su atuendo cobran protagonismo, puesto que se trata de dos joyas heredaras de si difunta suegra, la princesa Diana de Gales: el anillo de pedida de zafiro de Ceilán y 14 diamantes y los pendientes Collingwood que Lady Di recibió como regalo de bodas.

Kate Middleton en su 40 cumpleaños FOTO: Paolo Roversi Kensington Palace

En la última instantánea, Kate Middleton muestra una enorme y sincera sonrisa que sugiere una expresión cándida, pura e inocente. La intención del fotógrafo a la hora de llevar a cabo estos retratos tan diferentes era capturar ‘las tres caras’ de la duquesa de Cambridge: “Tiene un lado regio, como se puede ver en la toma clásica en la que mira a lo lejos; está la imagen más informal en el vestido rojo como una mujer moderna a los 40; y luego está el primer plano, que ofrece una perspectiva más íntima”.