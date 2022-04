El príncipe Harry se acerca a Isabel II

FOTO: Stuart C. Wilson

La reina Isabel II ha invitado a su nieto, el príncipe Harry, y a su esposa, Meghan Markle, a participar en los actos previstos para su Jubileo de Platino. Según ha informado el diario “The Telegraph”, si aceptan la invitación de la monarca, los duques de Sussex podrán aparecer junto a ella y el resto de la familia real británica en el balcón del palacio de Buckingham y en una misa que tendrá lugar en la catedral de San Pablo, lo que supondría el primer encuentro de Meghan Markle con su familia política desde su marcha a Estados Unidos, ya que la semana pasada tan solo el matrimonio visitó a la monarca y al príncipe Carlos, en un parón en su viaje a La Haya, donde han inaugurado los Invictus Games.

El príncipe Harry no veía a su abuela desde el funeral del duque de Edimburgo y fue un encuentro muy esperado tal y como declaró ayer a la BBC: “Fue genial volver a verla. Tenía muchos mensajes para el equipo británico (de los Invictus Games), los cuales me he encargado de transmitir”. Además aseguró que le prometió a la reina que muy pronto podría conocer a su bisnieta Lilibet Diana.

La ruptura de la relación del príncipe Harry con su familia se produjo poco después de la entrevista que los Sussex concedieron a Oprah Winfrey y su abandono de las obligaciones reales. La inexistente relación se ha mantenido prácticamente hasta ahora con su hermano William y con su padre, mientras que siempre ha mostrado gran afinidad con Isabel II. “Durante el último año he hablado con mi abuela más que en muchos, muchos años. […] Mi abuela y yo tenemos una relación realmente buenas y nos entendemos bien. Siento un gran respecto por ella”.