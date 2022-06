Meghan Markle y el príncipe Harry reaparecen en la misa en honor a la Reina Isabel II

¡Ha llegado el gran día! Tras más de dos años alejados de la Corona a consecuencia del infame Megxit, el príncipe Harry y Meghan Markle han vuelto a tomar partido en uno de los eventos oficiales más importantes para la Casa Real inglesa. Se trata de la Misa de Acción de Gracias, que se ha celebrado hoy, viernes 3 de junio, en honor a la Reina Isabel II.

El príncipe Harry y Meghan Markle, en la Misa de Acción de Gracias celebrada en Londres en honor a la Reina Isabel II FOTO: Dan Kitwood AP

La ceremonia ha tenido lugar en la londinense catedral de San Pablo, y allí se han reunido varios miembros importantes de la familia Windsor, como el príncipe Guillermo y su esposa, Kate Middleton, la princesa Ana, el príncipe Carlos, Camila de Cornualles o las princesas Beatriz y Eugenia de York.

Sin embargo, han sido Meghan Markle y el príncipe Harry los grandes protagonistas de la cita, teniendo en cuenta que la Reina Isabel II no ha podido personarse en la homilía. El Palacio de Buckingham informó de que la monarca “experimentó algunas molestias” relacionadas con su salud durante el desfile de Trooping The Colour, celebrado el jueves 2 de junio, y que “con gran renuencia, ha llegado a la conclusión de que no asistirá” a la Misa de Acción de Gracias.

Así las cosas, todos los ojos han estado puestos en el príncipe Harry y Meghan Markle, en lo que ha supuesto su primera reaparición pública tras más de dos años alejados de la Casa Real. El regreso de los duques de Sussex se traduce también en una muestra de que las tensiones con su familia se han relajado, y todo apunta a que una nueva etapa de cordialidad está a punto de empezar.

Conviene recordar que el nieto de la Reina Isabel II y su mujer se negaban a volver a Reino Unido después de que se les retiraran los servicios de seguridad oficiales tras su renuncia a sus obligaciones con la Corona. El príncipe Harry amenazó incluso con llevar a los tribunales al ministerio del Interior inglés por dejar si protección a su familia, levantando una tamaña polémica en todo el país.

Aunque no ha sido hasta la Misa de Acción de Gracias cuando el príncipe Harry y Meghan Markle se han dejado ver en público, se conoce que también estuvieron presentes en el desfile de Trooping The Colour, aunque ocuparon un discretísimo segundo plano y ni siquiera posaron en el balcón del Palacio de Buckingham junto al resto de su familia.

Se espera que mañana, sábado 4 de junio, se reúnan con la Reina Isabel II para celebrar el cumpleaños de Lilibet, su hija pequeña, que alcanzará su primer año de vida. Al parecer, la monarca ha organizado una fiesta en honor a su bisnieta en el Palacio de Buckingham.