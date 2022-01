Isabel II celebrará en Buckingham el primer cumpleaños de su nieta Lilibet Diana

La reina Isabel II celebra este año su Jubileo de Platino, es decir, el 70 aniversario de su ascensión al trono, motivo por el que están programados diversos festejos que tendrán lugar del 2 al 5 de junio próximos. Entre ellos, uno que ha generado una enorme expectación: el 4 de junio, Isabel II dará una fiesta en Buckingham con motivo del primer cumpleaños de su nieta Lilibet Diana, la hija menor del príncipe Harry y de Meghan Markle.

Lo que no se sabe aún es si el hijo del príncipe Carlos y Diana de Gales, distanciado de la familia real desde su traslado a Estados Unidos y la polémica entrevista que él y la duquesa de Sussex concedieron a Oprah Winfrey, hará acto de presencia en la celebración. Normalmente, la familia suele reunirse en el llamado Trooping the Color (Desfile del estandarte) que este año se celebra en jueves y no en sábado. La última vez que los duques de Sussex acompañaron al resto de los Windsor en el palco del palacio de Buckingham fue en 2019, cuando Markle reaparecía tras su baja maternal después del nacimiento de su primogénito, Archie. Poco tiempo después, los Sussex decidían apartarse de sus obligaciones reales y mudarse a Estados Unidos para evitar la presión mediática.

Se desconoce si Meghan Markle y Harry de Inglaterra acudirán a los actos del Jubileo de Platino de Isabel II. (AP Photo/Seth Wenig, File) FOTO: Seth Wenig AP

El Jubileo de la reina estará también marcado por la ausencia del duque de Edimburgo, fallecido el pasado mes de abril y por los problemas legales en los que está inmerso el príncipe Andrés. De hecho, el juez acaba de desestimar el archivo de la causa contra él y si no llega a un acuerdo con Virginia Giuffre, podría convertirse en el primer miembro de la Familia Real británica en sentarse en el banquillo de los acusados.

Isabel II, junto a los duques de Sussex, en Buckingham. FOTO: Neil Warner/MEGA GTRES

El programa del Jubileo de Platino incluye, además una ceremonia religiosa de acción de gracias por el reinado de la monarca en la Catedral de San Pablo de Londres que tendrá lugar el 3 de junio. La Fiesta Platino de la BBC en el Palacio, un gran concierto en Buckingham en el que participarán “las mayores estrellas del mundo para celebrar algunos de los momentos más importantes del reinado”, será el sábado. El domingo día 5 la fiesta se trasladará a las calles, con más de 200.000 “fiestas de barrio”. Según el palacio de Buckingham los festejos se cerrarán con una gran marcha en Londres que combinará “pompa y ceremonia, arte callejero, teatro, música, circo, disfraces y tecnología visual puntera”.