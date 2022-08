La Reina Letizia y su bronceado más royal

Doña Letizia nos ha sorprendido a todos de un tiempo a esta parte luciendo un tono de piel muy tostado. De hecho, en junio, cuando ejerció de anfitriona de los acompañantes de los altos mandatarios en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, ya lucía un moreno uniforme. Impecable. Sin embargo, ha sido a raíz de las últimas imágenes que han aparecido en la prensa –la «cena de chicas» con Doña Sofía y sus hijas o su aparición en el Atlántida Mallorca Film Festival– cuando su bronceado se ha convertido en el centro de todas las miradas (y comentarios). Que si es demasiado oscuro, que cómo lo ha conseguido si aún, se supone, no ha disfrutado de unos días tumbada al sol, que si padece tanorexia (obsesión por estar siempre bronceada). Lo cierto es que su look epidérmico no ha pasado desapercibido.

Dicen que la Reina cuida su piel al extremo, tanto la del rostro como la del cuerpo, así que dudo que se haya pasado horas tumbada al sol (que su apretada agenda no creo que se lo permita), ni recibiendo rayos en una cabina solar. No, porque como afirma la esteticista Marta García, directora de los centros de estética que llevan su nombre en Oviedo, «el exceso de sol es uno de los peores enemigos de la juventud y la lozanía, ya que provoca arruguitas, flacidez, manchas, acartonamiento y deshidratación, lo que se conoce como fotoenvejecimiento». La experta, como yo, cree que el secreto del moreno de la Reina reside en un autobronceado perfecto, además del uso de lociones sublimadoras del bronceado y la aplicación maestra de lo que se conoce como polvos de sol.

Un secreto real que está al alcance de todos, porque es un proceso cosmético fácil de realizar, tanto en cabina como en casa, pero tiene su protocolo para que el resultado sea perfecto. Me dicen que utiliza para el cuerpo la marca Clarins, al igual que Pilar Rubio, y para la cara, las gotas autobronceadoras de Collistar. Hay que extenderlo uniformemente, con precisión y procurando cubrir con la misma cantidad todas las zonas, dejando que se absorba perfectamente antes de vestirse. ¡No hay que olvidar lavarse bien las manos al terminar para evitar que las palmas se queden anaranjadas! Sin embargo, para los miedosos cosméticos, lo mejor (que seguro que es lo que ha hecho la Reina) es realizarse un masaje autobronceador en cabina, donde la profesional se encarga de realizar todos los pasos del protocolo y el resultado es mucho más uniforme y seguro.

Los Reyes y sus hijas disfrutan de un paseo por la Plaza Mayor de Palma de Mallorca. FOTO: Chema Clares GTRES

Otro de los recursos que probablemente utiliza la Reina Letizia, son las lociones sublimadoras del bronceado. Se trata de geles corporales que incorporan pigmentos, en ocasiones dorados, que, aplicados sobre la piel bronceada, enaltecen el tono y le aportan luminosidad. Ella, que es muy fan de la marca Farma Dorsch, siempre ha utilizado el Body Bronzing de la firma, del que es muy fan, al igual que Paula Echevarría. Es el maquillaje corporal reafirmante de moda que hidrata la piel mientras aporta un tono bronce-dorado con efecto «glow» a través de sus pigmentos minerales que cubren cualquier imperfección.

Eso, en el cuerpo, porque en el rostro los denominados polvos de sol son perfectos para uniformizar cutis, aportarle lozanía y frescura y evitar incluso el uso de la base de maquillaje, mucho más incómoda de llevar en verano. Hay que aplicarlos siempre después de la crema o el sérum de tratamiento para que la epidermis no se reseque demasiado, con la ayuda de una brocha gruesa y dando unos toques en la frente, los pómulos y el mentón, que después se extienden con pequeños movimientos circulares por todo el rostro. ¿Sus preferidos? Polvos solares Laguna de Nars. Un último consejo, Doña Letizia: si bien es verdad que el autobronceado es el medio más sano y rápido que existe para lucir un dorado impecable, también lo es que el principio activo que utiliza, el DHA, tiende a secar la epidermis, por lo que es imprescindible hidratar la piel en profundidad a diario. ¿Más? El autobronceado no protege del sol, así que, al exponerse al mismo, hay que seguir usando fotoprotector.