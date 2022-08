El sorprendente apodo que Kate Middleton puso al príncipe William cuando eran novios

Es habitual que las parejas utilicen apodos cariñosos para referirse a sus parejas. Los Windsor no iban a ser menos. La revista “Mirror” ha desvelado que también la duquesa de Cambridge se refería al príncipe William con un apelativo cuando eran novios: “Big Willy”.

Según la misma cabecera, el apodo ha quedado casi en el olvido y la duquesa ya lo utiliza solo en casos puntuales y, por supuesto, en la intimidad familiar. Incluso el príncipe Harry se dirigió a su hermano mayor con este apodo en su discurso en la boda real del primogénito de Diana de Gales.

Hace unos años la prensa británica reveló que el príncipe George se refería a su padre como “Pops”, que traducido al castellano sería algo así como “Viejo”. Un apodo que a día de hoy utilizan también la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

El príncipe William, junto a sus tres hijos

Dentro de la familia real inglesa, el príncipe Felipe de Edimburgo llamaba a la reina Isabel II, Lilibet y Lady Di se dirigía al príncipe William como “Wombat”. En el caso de la princesa Charlotte, es conocida en familia como Lottie.

Y los amigos del príncipe bautizaron a Kate Middleton como Doors to manual (‘puertas en manual’). Se trata de una frase hecha que dicen los pilotos de avión cuando la nave ha aterrizado (“Cabin crew, doors to manual and cross check”, es decir, “tripulación, puertas en manual, control cruzado”). Aunque el príncipe William no se quedaba atrás al llamar a su entonces novia “DoD”, que es la abreviatura de “Duquesa de Dolittle”.

