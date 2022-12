Los duques de Sussex esperan una “disculpa” por parte de Palacio

Este domingo, ‘The Sunday Times’ aseguraba que los duques de Sussex “quieren una disculpa” de Palacio a raíz de su polémica serie documental de Netflix ‘Harry&Meghan’. Una supuesta petición que habría dejado a la familia real “desconcertada”.

Y es que, según dicho medio, el prínicipe Harry y Meghan Markle estarían esperando a que Buckingham de un paso adelante y se disculpe antes de considerar asistir a la coronación del rey Carlos el próximo año. Sin embargo, según fuentes internas a ‘The Sun’, los miembros de la realeza están desconcertados por el hecho de que la pareja quiera reunirse para abordar sus propios “problemas”, y “se niegan a responder” hasta que Harry y Meghan también admitan que han cometido sus propios errores durante la disputa.

Pero, ahora la pregunta es: ¿Quién se disculpa con quién? Al parecer, “el rey no quiere involucrarse en un ajuste de cuentas público”, según el tabloide británico. Según ‘The Sunday Times’, Palacio no tiene planes de reunirse con los Sussex y no hará ningún comentario sobre su serie de Netflix.

Una nueva polémica, que se produce semanas antes del lanzamiento del libro autobiográfico del príncipe Harry, ‘Spare’, que promete volver a incendiar los muros de Palacio con sus desgarradoras vivencias y reflexiones-