Las seis claves de la coronación del rey Carlos III

¿En qué fecha Carlos III será coronado rey de Inglaterra?

Se llevará a cabo el sábado 6 de mayo de 2023, el mismo día del cumpleaños de su nieto Archie. Se eligió esta fecha para evitar que coincida con otros eventos, incluidas las grandes ocasiones deportivas como la final de la Copa FA y el Derby. El palacio quería una coronación de primavera o verano, y existe la sensación de que el tiempo en mayo suele ser mejor que en junio. La disponibilidad de la Abadía de Westminster y del Arzobispo de Canterbury también fue vital.

¿Qué es la Operación Orbe Dorado?

Este es el nombre en clave de los planes para la coronación del rey Carlos. En el corazón de la antigua ceremonia hay seis fases básicas: el reconocimiento, el juramento, la unción, la investidura (que incluye la coronación), la entronización y el homenaje.

¿Qué pasó en la coronación de la Reina?

Es posible que algunos de los factores de la ceremonia de 1953, que duró tres horas, no se incluyan cuando se corona a Carlos. Muchos de los elementos feudales, incluido el homenaje de los pares, se reducirán en gran medida, si no se eliminarán por completo. En coronaciones recientes, se ha ahorrado tiempo al hacer que solo el par mayor en cada orden de nobleza rinda homenaje, en lugar de todos los pares individualmente. Bob Morris, de la Unidad de Constitución de la UCL, describió el homenaje como el aspecto “más anticuario y extraño” de toda la ceremonia.

¿Habrá festivo nacional para la coronación del rey Carlos?

Todavía no está claro si habrá festivo por la coronación, pero ya hay dos festivos en mayo y cae en sábado, por lo que parece poco probable.

¿Quién asistirá a la coronación del Rey?

Tal como sucedió con el funeral de la reina, es probable que haya mucho interés en torno a la presencia del duque y la duquesa de Sussex. El Palacio de Buckingham no dice nada por el momento, pero es difícil creer que el Rey no querría a sus dos hijos allí. Si Harry no asistía, sería visto como un gran desaire. Preguntas similares rodean la presencia del duque de York.

¿Camilla será coronada Reina?

En la coronación de Jorge VI en 1937, la reina Isabel, más tarde conocida como la Reina Madre, fue coronada y ungida en una ceremonia más pequeña y sencilla que siguió a la entronización del rey. Fue ungida por el arzobispo de Canterbury antes de que le entregaran sus propias insignias, el cetro con la cruz y la vara de marfil con la paloma, y después se sentó junto al rey en su propio trono. Es probable que la participación de la reina Camila siga un formato similar.

¿Quién pagará la coronación?

El contribuyente lo hará. La coronación de 1953 fue un negocio enormemente costoso, y la coronación de Charles no será tan lujosa: la crisis del coste de vida significa que tal extravagancia sentaría muy mal entre el público. La Oficina de Guerra gastó 6,3 millones de libras esterlinas (a precios de 2017) en gastos de viaje, principalmente en el transporte de tropas de la Commonwealth desde el extranjero, y más de 6 millones de libras en uniformes ceremoniales. Las obras, incluidas las gradas para el público, costaron más de 33 millones de libras. Sin embargo, el palacio promete que 2023 seguirá siendo un espectáculo en las mejores tradiciones de la realeza británica.