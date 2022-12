Harry declara la guerra a Carlos III y a su hermano el príncipe William

El duque de Sussex alegó que su hermano mayor, ahora heredero del trono, lo asustó en enero de 2020 mientras le gritaba frente a su padre y su abuela cuando intentaba llegar a un acuerdo para salir del Reino Unido.L y mitad” es decir, mitad de sus obligaciones reales y mantener sus títulos. Durante la “cumbre de Sandringham” que reunió a Isabel II con el entonces príncipe Carlos y sus hijos, Harry asegura que su hermano le gritó frente a su padre y su abuela cuando intentaba llegar a un acuerdo para salir del Reino Unido. La reina, según relata el duque, observaba “y no dijo nada”. “Fue aterrador que mi hermano me gritara y mi padre dijera cosas que simplemente no eran ciertas. Y mi abuela, ya sabes, sentada en silencio y aceptándolo todo”.

El duque de Sussex afirma que cuando se reunió con su familia entró con la misma propuesta que por escrito le había enviado a su padre. Pero al llegar allí “me dieron cinco opciones: una era todo dentro, sin cambios, cinco era todo fuera”. Elegí la opción tres en la reunión: mitad dentro, mitad fuera. Tener nuestros propios trabajos pero también trabajar en apoyo de la Reina. Rápidamente quedó muy claro que el objetivo no estaba sujeto a discusión o debate”.

Harry afirma también que poco antes de coger un vuelo de regreso a Canadá se emitió una declaración conjunta que negaba las afirmaciones de que William “intimidó” a los Sussex para sacarlos de la Familia Real. “No podía creerlo. Nadie me había pedido permiso para poner mi nombre en una declaración como esa... Cuando se lo conté a Meghan se echó a llorar, porque no les importaba mentir para proteger a mi hermano William, pero no habían hecho nada por protegernos a nosotros”.

Harry: Meghan y yo éramos “mejores en el trabajo” que Carlos, Kate y Wills

En el cuarto episodio de “Harry y Meghan”, que comienza con la boda real de los duques de Sussex, estos relatan que la ex actriz ya era calificada por los tabloides como “independiente y peleona, una mujer extranjera a la que el Sistema quería quitársela de encima”. Según los protagonistas, la realeza estaba molesta porque eran “mejores” en el trabajo que el príncipe Carlos o los duques de Cambridge y eso suponía “una amenaza”. La nueva pareja podía desestabilizar la dinámica del poder por lo que había que “meterlos en una caja o hacerlos irrelevantes”. Se inició entonces una campaña de desprestigio de la pareja, calificando entre otras cosas a Meghan Markle de ser “una versión del anticristo”. El cuentod e hadas de la pareja se había roto y solo había una culpable: la duquesa.

Llegó un punto en que la esposa del príncipe Harry asumió que si ella desaparecía, el problema desaparecería. “Quería quitarse la vida y eso me partió el corazón porque sabía que era real. Yo no podía protegerla y Harry tampoco”, afirma entre lágrimas la madre de Megha, Doria Ragland.

“Estaba destrozada, sabía que ella sufría y yo me comportaba como el hombre institución y no como el hombre-marido que debía de ser. Y me odio por aquello, por no darle la ayuda que necesitaba de mí”, añade Harry.

Meghan afirma que “me esforcé mucho y esa es la parte que me desequilibró, porque dices y todavía no fue lo suficientemente bueno... y todavía no encajas”. Harry asegura que “la parte más triste fue esta brecha creada entre mi hermano y yo para que ahora esté del lado de la institución. Parte de eso, lo entiendo. Esa es su herencia. Entonces, hasta cierto punto, ya tiene arraigado en él que parte de su responsabilidad es la supervivencia y la continuación de esta institución”.

Comparaciones con Diana de Gales

El duque de Sussex también hizo en los nuevos episodios más comparaciones entre su esposa y su madre, alegando que la princesa Diana se vio obligada a renunciar por la misma razón que ellos, porque eclipsaba a aquellos que “nacieron para hacer esto”, como su padre y su hermano.

Complot contra Meghan

Además, los Sussex afirman que existía, y existe, una conspiración contra ellos en el palacio de Buckingham y la prensa británica para convertirlos en “chivos expiatorios”. Meghan sugiere que la realeza se había rebelado con ella porque no era como ellos, insinuando que tenía que ver con su raza mixta. En una analogía extraña, la duquesa afirma que uno de los asistentes de la Reina la comparó con un “organismo extraño”. “Es como un pez que nada perfectamente. Es poderoso, está en la corriente correcta. Entonces, un día, este pequeño organismo entra. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo aquí? No se parece a nosotros. No se mueve como nosotros. no nos gusta Quítatelo de encima», relata Meghan sobre su entrada en la familia real. “Me dí cuenta de que no solo me estaban arrojando a los lobos, sino que me estaban dando de comer a los lobos”, añade.

El vuelo de la libertad

El episodio final de la serie de Netflix de Harry y Meghan comienza con un alegdre video selfie en el que el duque de Sussex dice: “Estamos en el vuelo de la libertad”. El sexto episodio de la docuserie comienza con la pareja en su vuelo de Canadá a Los Ángeles en marzo de 2020, después de separarse de la familia real. Junto a ellos viaja Doria Ragland: “Me da igual donde fuéramos. Solo quería que fueran felices”.