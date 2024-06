Así ha sido el nuevo encuentro solidario de la Reina Letizia y Belén Esteban: "Muchas emociones"

La Reina Letizia no para. Recién llegada de su viaje de cooperación en Guatemala, Su Majestad ha retomado su agenda en Madrid este martes con el acto de clausura de la XVI Convocatoria de "Euros de tu Nómina", en la que participan mediante donaciones los empleados de Santander en España y en el centro corporativo, que finaliza poniendo de manifiesto, un año más, la solidaridad de sus profesionales.

Allí ha coincidido con otras personalidades como Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander; o la periodista Pilar García de la Granja, presidenta de la Fundación Querer, una de las entidades beneficiadas por la iniciativa solidaria.

Ha sido esta última quien ha ejercido de nexo entre la Reina Letizia y Belén Esteban, puesto que la tertuliana colabora de forma muy activa con la Fundación Querer, hasta el punto de que fue nombrada embajadora en 2017.

La Reina Letizia y Ana Botín presiden la entrega de premios de la XVI Convocatoria "Euros de tu Nómina" José Oliva Europa Press

Muy emocionada y contenta, Belén Esteban se ha fotografiado con la Reina Letizia, repitiendo la icónica fotografía que se tomó por primera vez en la fiesta del 25º aniversario de LA RAZÓN. "Hoy ha sido un día de premios para las ONG de la mano del Banco Santander. (...) Ha sido un día en el que he vivido muchas emociones (y escuchado) vivencias de la gente que nos necesita. Me he emocionado mucho escuchando los problemas que tienen, ¿pero sabéis qué? Son felices", ha expresado la de Paracuellos junto a la instantánea en la que posa con la Reina.

Más allá del encuentro entre doña Letizia y Belén Esteban, la jornada ha estado marcada por otra coincidencia que ha llamado la atención. Su Majestad y la conocida como "princesa del pueblo" se han decantado por looks muy similares, dos trajes que han combinado con camiseta blanca y zapatillas, aunque la Reina ha optado por un tono lila claro y la tertuliana por uno azul celeste con raya diplomática.

La Esteban y la Reina, juntas en LA RAZÓN

Como se ha comentado anteriormente, la última vez que doña Letizia y Belén Esteban coincidieron en un acto público fue en la fiesta del 25º aniversario de este diario, y la fotografía que se tomaron juntas se viralizó rápidamente en las redes sociales.

"Había tantísima gente y tuvieron el detalle de pararse. Me hizo mucha ilusión. También saludaron a mis compañeros Kiko Hernández, Lydia Lozano y María Patiño. Le dije a la Reina que tenía que ver '¡Sálvese quien pueda!' y me sonrió. Estuvo encantadora. El Rey es súper apuesto y súper educado. Mi madre se emocionó cuando vio las fotos. ¿Que si son impostados? Son muy cercanos. Me maravilla tener una Reina que pasea por Malasaña con sus amigas, que cena, sin olvidar que es Reina. Soy muy monárquica y cada vez más", comentó Belén Esteban a LA RAZÓN sobre aquel primer encuentro con los Reyes.