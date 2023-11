Belén Esteban, la poderosa: así fue su saludo viral con Doña Letizia

Posiblemente usted lector haya visto más a Belén Esteban a lo largo de su vida que a algunos miembros de su familia, aunque sea de refilón. Cuando aún no existían las videollamadas, antes de la era prepandémica, como una forma habitual de sincerarse con el otro más allá de un recado laboral, las cuitas de Belén Esteban, sus lágrimas, sus risas, sus sentencias categóricas en directo sin pinganillo o su rico gazpacho, ya formaban parte de su pulso diario, sin haber usted jamás cruzado palabra con ella. Una relación virtual, la de Belén con España, que dura casi tres décadas, desde 1985 cuando Jesulín de Ubrique, el antes torero y ahora concursante-cocinero, la puso (rabiando) en nuestro nuestro mapa emocional, ya sea para odiarla, para amarla o simplemente para asumirla sin posicionarse. Después de dar sepultura a "Sálvame" e irnos a las antípodas de Miami Beach con Netflix, uno podía pensar que Belén Esteban, la llamada Princesa del Pueblo, se había diluido junto con la sintonía de su programa de cabecera. Y no es así. Y no solo porque en la mencionada plataforma "¡Sálvame quien pueda!" se ha asomado con fuerza como el contenido más visto (lleva dos semanas en el puesto uno del top 10 de Netflix –fame after fame–, categoría televisión. Por encima de "The Crown", ojo). Por partes. Y sin desviarnos. Que esta columna se llama Belén Esteban, la poderosa.

Un encuentro viral

El pasado martes en la fiesta del 25 aniversario de La Razón, Belén, una invitada más en un evento de más de dos mil personas, tomó el foco. Seguro que tienen en la retina la fotografía de Belén Esteban con los Reyes, que saltó a redes tras un fugaz, pero cálido encuentro. La fotografía, fenómeno fan de manual de Doña Letizia con Belén, que no dudó en subirla a sus redes sociales.

Muchos otros lo hicieron, porque los Reyes derrocharon amabilidad y cercanía con todos cuando bajaron de la zona más VIP, donde se codearon con Alberto Núñez Feijoó, Margarita Robles, Isabel Díaz Ayuso, Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero o María Teresa Fernández de la Vega, entre muchos otros rostros determinantes en la vida política y que acudieron a la fiesta.

Fiesta XXV Aniversario de La Razón Platón La Razón

Belén Esteban nunca ha ocultado su devoción por la Monarquía y más aún por la esposa de Felipe VI, con la que ya repitió fotografía (tiren de hemeroteca, señores) en la fiesta del 15 aniversario de LA RAZÓN, donde la Reina no dudó en saludarla amigablemente, con mano firme, como suele hacerlo, y esa cercanía cautivó a Esteban. Cinco años después y en el mismo escenario, el encuentro se repite. "La gente es que no tiene memoria y no se esperaba que los Reyes nos fueran a saludar. Había tantísima gente y tuvieron el detalle de pararse. Me hizo mucha ilusión. También saludaron a mis compañeros Kiko Hernández, Lydia Lozano y María Patiño. Le dije a la Reina que tenía que ver '¡Sálvese quien pueda!' y me sonrió. Estuvo encantadora. El Rey es súper apuesto y súper educado. Mi madre se emocionó cuando vio las fotos. ¿Que si son impostados? Son muy cercanos.Me maravilla tener una Reina que pasea por Malasaña con sus amigas, que cena, sin olvidar que es Reina. Soy muy monárquica y cada vez más". Pues eso. Salve, Belén.