¿Asistirán Meghan Markle y el príncipe Harry a los Oscar?

Según publica hoy la prensa británica, Meghan Markle y el príncipe Harry podrían asistir el próximo domingo a los Premios Oscar 2025. Según Rebecca May, experta en relaciones públicas a "Daily Mail" la duquesa "podría querer aprovechar esta oportunidad para redefinir su narrativa".

El año pasado muchos afirmaron que la ex actriz asistiría a la ceremonia de premios porque su amigo Misa Harriman estaba nominado por su cortometraje "The After!". Sin embargo, finalmente la pareja no asistió, como tampoco lo hizo en ediciones anteriores. Sin embargo, este año podría ser diferente ya que la duquesa podría aprovechar en plena promoción de su nuevo programa de cocina en Netflix, "With Love, Meghan", que comienza el próximo 4 de marzo. El programa la mostrará con las manos en la masa, en su cocina, junto a amigos como Mindy Kaling , Abigail Spencer y el chef Roy Choi. Además, Markle tiene previsto el lanzamiento de su propia marca, As Ever, con frascos de mermeladas y otros dulces.

Harry (d) y Meghan (i), duque y duquesa de Sussex, asisten al Endeavour Fund Awards este jueves en Mansion House de Londres (Reino Unido). NEIL HALL Agencia EFE

Juntos ha acudido a otras ceremonias como los Premios Women of Vision Awards en Nueva York, en mayo de 2023, donde Markle fue invitada de honor. También han ganado otros premios en ceremonias a las que no han asistido personalmente como los People's Choice Awards de 2022 , donde el ahora desaparecido podcast de Spotify de Markle, Archetypes, ganó el premio Pop Podcast de 2022.

"Asistir a los Oscar sería una declaración estratégica no solo para promocionar su nuevo espectáculo, "With Love, Meghan", sino también una oportunidad para establecer contactos con personas influyentes de Hollywood, desde directores hasta productores", dijo May a DailyMail.com.

"Sin embargo, dadas las recientes controversias y el escrutinio público, esto puede generar más atención negativa de los medios y distraer la atención de la noche o de los ganadores", continuó May.