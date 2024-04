Carlos III y Camilla: un 19º aniversario de boda marcado por el cáncer del monarca

Tras décadas de relación marcadas por las interrupciones, las críticas y la polémica, el 9 de abril de 2005 Carlos III y Camilla Parker-Bowles se daban el "sí, quiero". Nada hacía presagiar entonces que se convertirían en reyes y mucho menos que tendrían que afrontar los problemas de salud que afectan no solo al soberano sino también a la princesa de Gales.

Más unidos que nunca, el matrimonio lucha contra las adversidades y Camilla ha ido ganando adeptos entre los británicos, siendo ya uno de los miembros de la Familia Real británica más querido.

Boda real del príncipe Carlos de Inglaterra y Camilla Parker-Bowles (duquesa de Cornwell) Gtres

Para el día de hoy, los reyes Carlos y Camilla no tienen previsto ningún acto oficial, al menos no reflejado en la web oficial de la Casa Real británica. La última vez que se les vio en público fue el pasado domingo 31 de marzo, con motivo de la misa de Pascua.

El entonces príncipe de Gales conoció a Camila a través de una amiga en común. Si para Carlos de Inglaterra fue un flechazo, para la actual reina no lo fue tanto. No estaba segura de querer formar parte de la Familia Real británica ni si los Windsor la aceptarían. Por lo que Camilla no dudó en romper poco después e iniciar una relación con Andrew Parker Bowles, con el que finalmente se casó y tuvo dos hijos. Fue un duro golpe para el príncipe que sintió que le rompían el corazón.

Años después, Carlos de Inglaterra conoció a Diana. Entonces ella tenía 19 años y no tardó en amoldarse a la vida en palacio. No tanto a convertirse en el centro de todas las miradas. En 1981 contrajeron matrimonio más por el interés de tener descendencia que por amor.

No tardó Lady Di en darse cuenta de que su matrimonio era de tres personas y no dudó en decírselo a Camila. Fue un duro golpe para toda la familia, en especial, para los príncipes William y Harry. El matrimonio se divorció.

Años después, Diana de Gales fallecía en un accidente de coche en París.

Pasado el duelo, Carlos de Inglaterra continuó su relación con Camilla iniciando una campaña de aceptación de la relación. Fue en 1999 cuando se publicó la primera imagen de la pareja asistiendo junta a un acto. En el año 2000, Isabel II aceptó que Camilla asistiera al cumpleaños de Constantino de Grecia, y en 2001, el príncipe William apareció públicamente junto a ella. En 2002, acudió al funeral de la Reina Madre y en 2003 se mudó definitivamente a la residencia de Carlos III en Clarence House. En 2005, y tras conseguir el permiso de Isabel II, pasaron por el altar.