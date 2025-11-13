Carlos III y Camilla ya no viven juntos: “Están separados, a veces en casas distintas”

Las polémicas no terminan de alejarse nunca de Buckingham y, a modo de tormentas, prometen más chaparrones para sus inquilinos. La familia real británica no termina de sortear un escándalo cuando se le suma uno nuevo. Así llevan ya décadas y no se acostumbran. En medio del revuelo que está generando la ruptura con el ya ex príncipe Andrés, a quien se le ha retirado títulos, distinciones y propiedades por sus desmanes, ahora llegan nuevos rumores. No tanto para el hermano díscolo del rey Carlos III de Inglaterra, sino otros centrados en su matrimonio con la reina Camilla Parker Bowles.

Se asegura que su unión presenta importantes grietas y que incluso ya no viven bajo el mismo techo. Mientras muchos se preguntan sobre el estado de salud del soberano, aún batallando contra un cáncer, otros se cuestionan más cómo está sobreviviendo su matrimonio. Y es que las últimas informaciones apuntarían a que se les ha acabado la cordialidad a los reyes y han terminado por separar sus caminos, aunque de manera discreta. No es momento de hacer frente a un nuevo tsunami informativo y desean medir sus pasos para no ser indiscretos. Aun así, desde Francia ya alertan de su inestabilidad conyugal. En EEUU también se habla del tema.

Crisis en el matrimonio de Carlos III y Camilla

Desde la prensa gala y la estadounidense se alerta de que algo no está funcionando en el matrimonio del rey Carlos III de Inglaterra y Camilla Parker. Tienen dudas de su relación marital y llegan a plantearse la posibilidad de que se encuentren al borde de un divorcio inminente. Una historia de amor que ha vivido gran parte de su vida en las sombras, que podría estar cerca de acabar de forma estrepitosa, para poner fin a sus votos nupciales pronunciados en 2005 por lo civil.

Los reyes Carlos y Camilla en Ascot Gtres

Así lo afirma, por ejemplo, el estadounidense ‘Radar Online’ este miércoles, que apunta a las diferencias de los cónyuges que les empujaría incluso a estar planteándose una separación. Algo que también comienza a sonar con fuerza en los titulares franceses, con nuevas publicaciones haciendo ruido y metiendo presión. Eso sí, desde la prensa gala se mantienen más cautos y no ven un divorcio inminente, aunque no rechazan la idea de que estén atravesando una profunda crisis matrimonial. Una situación agravada por la distancia, pues la pareja no disfruta de demasiado tiempo de calidad para cuidar su vínculo.

“El rey y la reina viven separados, a veces en casas distintas. Esto puede sorprender a la persona promedio, pero es bastante común entre la aristocracia inglesa. Sobre todo porque es fácil vivir en propiedades separadas cuando se poseen muchas”, apuntan desde ‘Paris Match’, confirmando el distanciamiento de Carlos III y la reina Camilla. No quieren hablar de divorcio, pero sí de una vida más distante entre ellos, de la que no desean que trasciendan detalles a los medios: “El rey Carlos III y la reina Camilla dividen su tiempo entre varias residencias. La reina nunca ha abandonado su casa en Ray Mill, Wiltshire, que compró en la década de 1990, mucho antes de unirse a la familia real, y donde aún le gusta recibir a sus seres queridos, especialmente a sus hijos y sus nietos”.

El Rey Carlos III y Camilla Parker el Domingo de Pascua Gtres

No obstante, el rey Carlos III no disfruta tanto de esta propiedad como otra. El monarca siente predilección por su finca de campo y allí pasa tiempo por su cuenta: “Nunca es más feliz que en su finca de Highgrove, que adquirió en 1980 y que sirve como centro para sus experimentos agrícolas. También le encanta pasar tiempo en Escocia, donde posee varias residencias, además del castillo de Balmoral”, señalan desde el citado medio galo. El hecho de que la pareja haya optado por pasar más tiempo por su cuenta no ayuda a despejar las dudas planteadas sobre su posible separación. Algo que difícilmente lleguen a firmar y confirmar.