Carlos III tumba definitivamente a su hermano Andrés con un gesto decisivo

Suele decirse que las cosas de palacio van despacio. Pero no siempre. Hay ocasiones en las que el tiempo apremia y una rápida respuesta es la mejor manera de aplacar una polémica que amenaza los cimientos de la institución. Así lo ha entendido al fin el rey Carlos III de Inglaterra, que ha dado jaque a su hermano, el otrora príncipe Andrés. Y es que no solo le ha forzado a renunciar a sus títulos nobiliarios, sus distinciones y a su condición de príncipe, sino que también le ha borrado de un plumazo de un listado clave para la familia.

El objetivo es blindar a la familia real británica y protegerla de los desmanes y delitos del hermano pequeño del soberano. La figura de Andrés Mountbatten-Windsor lleva demasiado tiempo siendo incómoda. El silencio no ha dado resultado, como tampoco callar a las víctimas a golpe de talonario con lluvia de millones. Las fuertes acusaciones contra el exmarido de Sarah Ferguson siguen amenazando a la familia. Su estrechísima relación con Jeffrey Epstein y su vinculación con la trama de corrupción de menores y presuntas violaciones no se ha logrado silenciar, pese al suicidio del magnate y de la principal víctima que señalaba a Andrés. Es por eso que se están tomando medidas extremas para frenar el escándalo.

Carlos III elimina a su hermano Andrés de la web oficial

Después de que el palacio de Buckingham confirmase la caída en desgracia del exduque de York, se siguen tomando decisiones difíciles. El objetivo es desvincular a Andrés Mountbatten-Windsor de la familia real, como si nunca hubiese formado parte de ellos. Así se le borra todo rastro que les relaciones. Primero retirándole los títulos nobiliarios y condecoraciones. También su condición real como príncipe, algo que ha afectado a su exmujer, Sarah Ferguson, aunque no a sus hijas, Beatriz y Eugenia. Ellas seguirán siendo bienvenidas a actos públicos y también encuentros familiares, mientras que el padre tiene las puertas cerradas a cal y canto.

El príncipe Andrés, duque de York, a su llegada a la sede de Crossrail en la plaza de Canadá en Londres (Reino Unido). FACUNDO ARRIZABALAGA Agencia EFE

Les ha costado mucho tomar la determinación de romper lazos con el que fuese el príncipe Andrés, pero ya es un hecho. Y las consecuencias ya se están dejando notar. Primero con su ausencia en muchas actividades familiares o su salida de Royal Lodge, donde permanecía a modo de okupa, desafiando a Carlos III y, con ello, a todos en Reino Unido. Pero ya se hace evidente esta expulsión definitiva con la eliminación de su nombre de la página web oficial de la familia real británica.

Un paso que ha tardado tan solo unos días en realizarse y que deja clara la postura de casa real respecto a sus delitos del pasado. No solo el que le relaciona con abusos sexuales a menores, sino también por problemas económicos y desafíos por caer en las redes de un espía chino que le sacó información delicada. Su torpeza la está pagando cara y el pasado 30 de octubre su hermano movió ficha. Carlos III anunció la retirada de títulos y la condena al ostracismo de Andrés. En la web oficial esto se hacía evidente al mandar su biografía lo más abajo posible, junto a la del príncipe Harry y Meghan Markle. Una semana después ha sido borrada por completo, no puede accederse a ella y da un error que indica que ya no existe.