La decisión del hijo de Mette-Marit y Haakon de Noruega que vuelve a poner contra las cuerdas a la Casa Real

La Casa Real de Noruega no pasa por su mejor momento. La polémica que ha salpicado a Marius Borg, el primogénito de la princesa Mette-Marit, fruto de una relación anterior a su matrimonio con el príncipe Haakon, ha menoscabado la reputación de la Corona y de una familia cuyo comportamiento se espera ejemplar. El joven ha sido detenido en varias ocasiones, acusado de delitos tan graves como agresiones y múltiples violaciones a diferentes mujeres.

Un escándalo sin precedentes que la Casa Real intenta paliar con la buena imagen que proyectan los dos hijos nacidos dentro del regio matrimonio, los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus. Sobre este último, la Corona acaba de emitir un comunicado informando sobre los pasos que seguirá en los próximos meses de este 2025, cuando cumple los 20 años.

“El príncipe Sverre Magnus pasará estos seis meses viajando y los planes para el otoño aún no están listos”, ha informado Guri Varpe, gerente de comunicaciones de Palacio, al ente público noruego NRK.

Su joven Alteza se suma así a la tendencia de otros privilegiados de su generación de tomarse un tiempo sabático para reflexionar sobre su futuro y decidir qué quiere hacer. Un período de reflexión muy necesario en muchos casos pero solo al alcance de los más pudientes. En este caso, sufragado por los contribuyentes noruegos.

El príncipe Sverre Magnus de Noruega Gtres

Una decisión que podría no sentar muy bien a una opinión pública hastiada por los escándalos de la Familia Real, que no recaen únicamente sobre Marius Borg. No se debe olvidar que la hermana del heredero Haakon, la princesa Marta Luisa, se casó hace no mucho con Durek Verrett, el chamán cuya reputación se ha cuestionado desde el principio de su relación y que recientemente también ha sido demandado por una supuesta agresión sexual a uno de sus pacientes.

Una famosa presentadora, víctima de Borg

A las acusaciones de agresión sexual contra varias mujeres que ya pesan sobre Marius Borg se le suma ahora el relato de una nueva supuesta víctima, una presentadora de televisión muy famosa en el país nórdico.

Se trata de Linni Meister, una estrella de la pequeña pantalla en Noruega, que hasta ahora se consideraba amiga de Marius Borg e incluso le ha defendido ante la opinión pública por los escándalos que desde hace meses le han salpicado. Según publica la revista “Se og Hør”, ha sido la propia policía la que ha notificado a la presentadora que fue víctima de un abuso de parte del hijo de la princesa Mette-Marit tras encontrar las pruebas en su teléfono móvil.

Los hechos se remontan a 2018 y las pruebas halladas en el teléfono móvil de Marius Borg demostrarían que la agresión sexual se llevó a cabo sin que la víctima se percatara. Ante la información publicada en la revista, la presentadora se ha dirigido a sus redes sociales para confirmar la historia, aunque ha preferido no entrar en muchos más detalles para proteger a su propia familia y a la Familia Real, a la que no culpa de lo ocurrido.

“Soy consciente de que mucha gente querrá comentar el caso del que informa ‘Se og Hør’, pero no diré nada más salvo que es cierto. Lo hago principalmente para protegerme a mí misma y a mi familia, y porque realmente lo siento por la familia de esa persona. Esto tiene que terminar y no podemos permitirnos más víctimas, así que realmente espero que esta persona reciba ayuda seria”, ha escrito la presentadora en su cuenta de Snapchat.