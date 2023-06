El día que la Reina Letizia “puso a caldo” a Terelu Campos: "Dijo un taco sobre mí"

Muchos recordarán el día en que se dio a conocer el romance del entonces príncipe Felipe con Letizia Ortiz, una presentadora de Televisión Española que tenía una prometedora carrera como periodista. Aunque entre bambalinas todos conocían el nombre de la mujer que había robado el corazón del heredero, nadie se atrevía a desvelarlo ante la opinión pública, y fue Terelu Campos la que se lanzó a dar un paso al frente, animada por su madre, María Teresa Campos.

“En ‘Con T de Tarde’ di la exclusiva de que el príncipe estaba comprometido con Letizia Ortiz”, comienza recordando la presentadora de “Sálvame” en “Menudo Cuadro”, un podcast de Podimo conducido por David Andújar y David Insua. “Yo empiezo el programa y decimos: ‘Vamos a jugar, pero sin decir el nombre’. Y mi madre me escribe y me dice: ‘Sé que lo sabes. Dilo. Di el nombre’. Entonces yo dije: ‘Si mi mi madre dice que lo diga, lo digo’. Y dije: ‘Estáis hablando de Letizia Ortiz’”, continúa explicando Terelu Campos.

Terelu Campos Gtres

Fue ella quien puso el foco en la periodista que, por aquel entonces, prefería mantener su anonimato. Una exposición inesperada que a la ahora Reina Letizia no le sentó nada bien, según desvela la tertuliana.

“Ese día me puso a caldo en maquillaje de Televisión Española. Porque lo que ella no sabía es que yo todavía tenía amigas allí”, apunta Terelu Campos. La malagueña prefiere no recordar los improperios que la esposa de don Felipe VI le profirió, pero asegura que “dijo un taco sobre mí”. “¿La cerda esta?”, pregunta uno de los presentadores del podcast, a lo que ella responde: “Más o menos, más o menos…”.

Una animadversión que, a lo mejor, ya es cosa del pasado. Lo que sí se conoce es que la Reina Sofía es una admiradora de María Teresa Campos, tal y como Terelu Campos reveló en “Viva la vida”: “Siempre que he visto a la reina Sofía me ha preguntado por mi madre”.