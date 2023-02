Don Juan Carlos I derrocha complicidad con Vargas Llosa en París

Mario Vargas Llosa acaba de ingresar en la Academia Francesa en un acto histórico en el que ha tenido como invitados de honor al Rey Don Juan Carlos I y la infanta Cristina. El escritor ha invitado personalmente al monarca en este día tan especial para él y el padre de Don Felipe VI se ha desplazado a Paris junto a su hija para asistir a la ceremonia en el Anfiteatro del lnstituto Francés.

Vargas Llosa, Don Juan Carlos I y la infanta Cristina GTRES

Don Juan Carlos I ha llegado al evento en una furgoneta con los cristales tintados y, al bajarse, ha saludado a todos los que le esperaban. Una vez terminado el acto, emocionado, ha protagonizado un emotivo encuentro con Vargas Llosa. Ambos han sido inmortalizados derrochando muchísima complicidad entre ambos, emocionados por el logro profesional del escritor. Y es que el peruano es el primer autor en español en ingresar en la Academia Francesa en la historia de la literatura.

Vargas Llosa y la infanta Cristina GTRES

El Rey Don Juan Carlos y la infanta Cristina han ocupado uno de los primeros bancos en el evento, siendo tratado "de acuerdo a su rango" y no como invitado personal de Vargas Llosa. "Ha sido rey de España. No vamos a tratarlo como si fuera el conserje (..) Debemos esto a España. Es el padre del rey actual” dijo Hélène Carrère d’Encausse, la directora de la Academia.

La familia de Vargas Llosa tampoco ha querido perderse este día y Patricia Llosa, sus hijos, y algunos de sus nietos, han viajado junto al peruano a París para arropar al ex de Isabel Preysler. El clan voló el pasado martes a la capital francesa y han compartido multitud de momentos juntos, confirmando así el acercamiento de Vargas Llosa con su exmujer tras su ruptura con la madre de Tamara Falcó. ¿Cómo le habrá sentado a la "reina de corazones" haberse perdido uno de los eventos más importantes de la cultura del año y no haber compartido este día con su ex y el Rey Don Juan Carlos I?