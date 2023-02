La cita de Mario Vargas Llosa, la infanta Cristina y el Rey Don Juan Carlos en París

Mario Vargas Llosa está de actualidad, más allá de su ruptura con Isabel Preysler y su acercamiento con Patricia Llosa, su exmujer. El peruano hoy, 9 de febrero, va a ingresar en la Academia Francesa fundada por el cardenal Richielie en el S. XVII. Esta noche va a vivir uno de los momentos más importantes dentro de su excepcional carrera en el mundo de la literatura y de las letras, arropado por su familia y sus seres queridos más cercanos y el Rey Don Juan Carlos y su hija, la infanta Cristina, no van a perderse esta cita histórica.

El escritor ha sido el encargado de invitar expresamente a Don Juan Carlos en este día tan especial para él y el monarca no ha rechazado esta invitación. El padre de Don Felipe VI llegará esta tarde en un vuelo privado a la capital francesa y se reencontrará con su hija, la infanta Cristina, para asistir al nombramiento de Vargas Llosa en académico de esta institución. El peruano ha señalado en 'El País' que la invitación es un "gesto de pura simpatía" hacia el monarca. Considera que entre ellos existe cercanía a pesar de que no se vean ni tengan una estrecha relación. "Los reyes no tienen amigos, tienen súbditos. Por eso digo que, en la medida en que un rey pudiese tenerlos, yo sería uno de ellos", declaraba sobre Don Juan Carlos I.

"Yo pensé que, como está de capa caída, de repente esta invitación le venía bien” señalaba Vargas Llosa sobre la invitación al monarca en este día tan importante para él. Y, como era de esperar, Don Juan Carlos I no ha dudado en aceptar la propuesta del escritor. Y es que, el nombramiento del peruano en la Academia Francesa marca un antes y un después en la historia de la literatura, ya que va a ser el primer escritor en español de la historia en formar parte de esta institución.

Mario Vargas Llosa va a vivir esta noche una velada inolvidable junto a sus hijos y su exmujer, Patricia Llosa, con la que ha tenido un acercamiento desde su ruptura con Isabel Preysler. La familia ya se encuentra en París desde el martes por la tarde y se han dejado ver compartiendo juntos el nuevo logro profesional del escritor. ¿Habrá felicitado Isabel Preysler a su pareja por este nuevo triunfo profesional?