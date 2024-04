Doña Sofía, el secreto de una salud de hierro

El ingreso de la Reina Sofía en la clínica Ruber ha puesto de actualidad lo que siempre se ha dicho de su salud de hierro. A diferencia de Don Juan Carlos, que en las últimas décadas ha sufrido accidentes y operaciones quirúrgicas más o menos graves, ella se ha mantenido alejada de los hospitales. La única vez que canceló un viaje oficial alegando problemas médicos fue con motivo de la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado que se celebró en Chile. El motivo que dieron desde el palacio de la Zarzuela fue «una indisposición», sin especificar en qué consistía. Aquel viaje tuvo gran repercusión mediática por la frase del Rey dirigida a Hugo Chávez: «¿Por qué no te callas?» La realidad era muy diferente. Doña Sofia estaba perfectamente y la ausencia se debía al momento crítico que estaba pasando la Infanta Elena. Tres días después de esa «indisposición», el 10 de noviembre de 2007, se anunciaba el «cese temporal» del matrimonio entre la primogénita Borbón y Grecia y Jaime de Marichalar. Fue la última y única vez que se tuvo noticia del estado de salud de la Reina, aunque en ese caso era emocional para dar apoyo a su hija.

La Infanta Elena con su look para visitar a la Reina Sofía. Gtres

Esta historia demuestra que la actividad de Doña Sofía siempre ha formado parte del calendario oficial, que en su caso ha sido muy activo estas ultimas semanas. El 2 de noviembre pasado cumplió 85 años y, a pesar de su buen estado físico, parece que tanto movimiento le ha pasado factura. Estuvo en Málaga, donde presenció de pie el traslado del Cristo de Mena, que duró varias horas. En Madrid participó en la procesión de los Alabarderos y recorrió la distancia desde el Palacio Real a la Puerta del Sol.

La Reina Sofía camino de la boda de Almeida GTRES

El sábado pasado, en la boda de Martínez-Almeida y Urquijo, los testigos confirmaron varios aspectos. Uno de ellos fue lo animada que se la vio durante el convite, charlando con los invitados y familiares. El otro, y quizá el más llamativo, la buena sintonía con Don Juan Carlos, demostrando que el tiempo puede aparcar los desencuentros. El matrimonio real dejó de existir como tal, aunque se mantenían las formas, hasta que el Jefe del Estado dejó de serlo y abdicó. La abdicación pareció extenderse a su matrimonio cuando decidió (o le aconsejaron) instalarse en los Emiratos, donde mantiene su residencia.

La Reina Doña Sofía sale de la Catedral Castrense donde ha asistido a la misa funeral en memoria de Fernando Gómez-Acebo y Borbón, a 08 de abril de 2024, en Madrid (España). Raúl Terrel Europa Press

Las últimas apariciones públicas de la pareja real, tanto en la boda como en la misa funeral por el sobrino Fernando Gómez-Acebo, a la que acudieron juntos, transmiten que ya no hay la tensión anterior. Caminaron juntos por el pasillo de la basílica y algo comentaron. No había cámaras ni fotógrafos. Por tanto, no era necesaria ninguna puesta en escena de dos octogenarios reales.