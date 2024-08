El estudio de pilates de Meghan Markle, destrozado con especial violencia

Los duques de Sussex no han querido hacer demasiado ruido estas últimas semanas. Han salido escaldados después de que cada una de sus salidas públicas fuesen acompañadas de grandes dosis de polémica. Y todo por sus gestos a miles de kilómetros del rey Carlos III de Inglaterra y su nuera favorita, Kate Middleton, en plena lucha contra el cáncer. La enfermedad de ambos hace inverosímil la sonrisa del príncipe Harry y Meghan Markle. Cada vez que la esbozan los titulares echan fuego y la opinión pública se ceba con cada detalle de lo que consideran un desaire público. Pero los lazos con la familia ya están lo suficientemente rotos como para que ambas partes hagan su vida sin rendir cuentas con el bando contrario. Eso sí, no se puede controlar a sus respectivos adeptos, quienes podrían tomarse la justicia por su mano. Ese es el gran temor del príncipe Harry y el principal motivo por el que se fue a vivir a Estados Unidos con su familia y no quiere que su mujer regrese al Reino Unido. Ahora bien, parece que en territorio estadounidense tampoco se encuentra del todo segura.

Meghan Markle y Heather Dorak, su amiga e instructora de pilates Instagram

Han sido varias las ocasiones en las que se han informado de intentos de asalto a la vivienda del príncipe Harry y Meghan Markle en Los Ángeles. Incluso hubo una alerta por un oso en sus inmediaciones que puso en peligro a los vecinos de tan exclusiva zona residencial. Pero esa inseguridad no solo tiene su casa como epicentro, sino también aquellos espacios en los que acude con normalidad, como puede ser su estudio de pilates. El espacio seguro en el que acude para mantenerse en forma y poner a tono sus músculos y articulaciones ha sido atacado por un grupo de jóvenes, que han destrozado la entrada de ‘Pilates Platinum’. Un lugar en el que no solo acudía a practicar este deporte, uno de sus predilectos, sino que también para reencontrarse con su buena amiga Heather Dorak, que regenta este estudio y quien ha denunciado lo sucedido.

Meghan Markle había confiado en Heather su salud postural y el secreto de su figura. Después de años acudiendo a su estudio con regularidad, ahora se ha enterado de que ha sufrido un ataque que ha conmocionado a su amiga. Así lo ha dado a conocer ella misma a través de su cuenta personal de Instagram, donde tiempo atrás ha compartido fotos con la duquesa de Sussex: “Afortunadamente todos están bien, pero estos momentos son muy difíciles para el dueño de un negocio”, reconocía la instructora de pilates de la mujer del príncipe Harry, mostrando los desperfectos ocasionados en su estudio. Los cristales de su escaparate han sido reventados por unos vándalos el pasado viernes 2 de agosto, tan solo dos días antes del 43 cumpleaños de Meghan Markle.

Story compartido por Heather Dorak Instagram

No obstante, se descarta que este ataque tenga nada que ver con Meghan Markle. Al menos no se trata de una acción en su contra, pues tal y como ha añadido también su amiga, se trata de unos vándalos que ya han causado estragos antes en la zona. Otros comercios de la región han sufrido tan incómoda visita, que con especial violencia e inquina destrozan sus escaparates: “Van de un negocio a otro lanzando piedras a las vidrieras”, se quejaba Heather Dorak. Seguramente contará con el apoyo de su amiga, con la que comparten mucho tiempo juntas. La última vez que dejaron constancia pública de ello fue el pasado 4 de julio, coincidiendo con el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Una celebración especial que quisieron compartir y de la que presumieron en redes sociales. Las mismas en las que hoy se denuncia que han sido víctimas de un asalto violento que les ha arruinado el negocio.