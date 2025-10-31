Enrique Iglesias se reafirma sobre los escenarios tras las confesiones más íntimas de su madre, Isabel Preysler

Treinta años después de su debut discográfico, Enrique Iglesias sigue demostrando que el trono del pop latino tiene dueño. El artista español continúa llenando estadios y agotando entradas en cada rincón del planeta, en un momento especialmente significativo de su vida familiar: el mismo en que su madre, Isabel Preysler, acaba de publicar "Mi verdadera historia", unas memorias en las que relata la dificultad de separarse de sus hijos cuando estos se mudaron a Miami.

El cantante acaba de protagonizar un nuevo logro en su carrera con tres conciertos multitudinarios en Oriente Medio. En Mumbai, donde actuó ante 60.000 personas, Iglesias repitió con otro lleno absoluto antes de poner rumbo a Abu Dabi, donde este 1 de noviembre volverá a colgar el cartel de sold out en el Etihad Arena. Casi 80.000 espectadores en total han vibrado con su repertorio, consolidando su posición como el artista español más escuchado del mundo y uno de los nombres imprescindibles del pop global.

Enrique Iglesias en uno de sus conciertos en Oriente Medio Cedida

Su último álbum, FINAL (Vol. 2), acumula cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales, y su colaboración con María Becerra en Así es la vida ha revalidado su conexión con las nuevas generaciones. Tres décadas después de su irrupción en 1995, Enrique Iglesias no solo mantiene intacto su magnetismo sobre los escenarios, sino que continúa ampliando una carrera que ha vendido más de 180 millones de discos en todo el mundo.

Mientras tanto, el eco mediático que rodea a su familia vuelve a cruzarse con su música. Las confesiones de Isabel Preysler en su libro añaden un matiz emocional a este momento de esplendor profesional: la madre que sufrió al ver marchar a su hijo se cruza ahora con el artista que, desde entonces, no ha dejado de conquistar el mundo.