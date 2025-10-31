Christina Rapado da el salto a la producción cinematográfica con "Amor de Padre"

Christina Rapado continúa ampliando su trayectoria en el mundo audiovisual y da un nuevo paso al frente: el de productora cinematográfica. Tras renacer de su pasado en televisión como polemista y consolidarse como actriz con papeles junto a figuras de la talla de Antonio Resines, la intérprete madrileña se embarca ahora en una aventura detrás de las cámaras con el cortometraje “Amor de Padre”, un proyecto que promete dejar huella en el circuito de festivales.

La artista compartió en sus redes sociales una publicación en la que desvela los primeros detalles de esta nueva etapa profesional. “Día muy especial: he estado en el estudio de Pedro Rodríguez, tres veces ganador del Goya (‘Musarañas’, ‘Las brujas de Zugarramurdi’ y ‘Balada triste de trompeta’), cerrando los últimos detalles antes de arrancar el rodaje de ‘Amor de Padre’, corto que produzco y protagonizo”, escribió.

El proyecto contará con la dirección de Caye Casas, conocido por su particular sello dentro del cine independiente español, y la producción de La Dalia Films. La dirección de fotografía estará a cargo de Alberto Morago (AEC), mientras que la producción ejecutiva recae en Raúl Cerezo, otro nombre habitual en el género fantástico y de terror. Con un equipo técnico de primer nivel, “Amor de Padre” apunta a ser una pieza de autor con ambición estética y narrativa.

Rapado, que ha defendido en más de una ocasión la importancia de reinventarse profesionalmente, consolida así su salto al ámbito de la producción. Con varios proyectos previos reconocidos en festivales y una carrera que ha sabido moverse entre la polémica y el talento interpretativo, la artista demuestra una vez más que su nombre no deja de evolucionar dentro del panorama cinematográfico español.