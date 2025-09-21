Mónica Pont, punzada a Mar Flores: "Sé su vida amorosa"

La actriz Mónica Pont y la modelo Mar Flores se conocieron en los años 90, cuando despuntaban en sus respectivas profesiones y acaparaban titulares por sus relaciones sentimentales, a menudo con hombres adinerados. Compartieron un mismo entorno social, amoroso y profesional, según atestiguan las hemerotecas.

Mónica llegó a desvelar que coincidieron en al menos cuatro romances, lo que provocó un gran revuelo mediático con el consiguiente enfado de Mar. La actriz recibió incluso amenazas anónimas advirtiéndole que tuviera cuidado si decidía revelar los nombres de esas parejas comunes.

Mar Flores pone tierra de por medio y se marcha de Madrid Europa Press

Ahora que la modelo ha publicado sus memorias, avivando muchas de las polémicas, Mónica ha reaccionado y resume su opinión en pocas palabras: "Todo es mentira". Lo hizo anteriormente en el programa "TardeAr" y ha vuelto a ello ahora que ha podido escuchar parte del relato de Mar. La polvareda levantada después de la publicación ha sido suficiente para saber que no necesita leer el libro para conocer su contenido.

Necesita limpiar su imagen

"Ni las he tenido ni las voy a leer", desvelaba Mónica, asegurando que no piensa leer las memorias de la modelo. "Conozco a Mar desde hace muchos años y sé su vida amorosa, cuál ha sido y como la mitad de lo que ha contado... todo es mentira". Dice que tiene motivos para sospechar que, más que unas memorias, la publicación es una estratagema para limpiar su imagen. Coincide con ella en un punto: "Javier es el mejor hombre que se acercó a Mar, es un señor… Él sí que podría contar las verdaderas memorias".

Carlo Costanzia padre va a tomar medidas legales contra Mar Flores Europa Press

Mónica reconoce que como "nos movíamos en el mismo círculo, conozco a varios de los que nombra ahí". Conoció a Mar cuando estaba saliendo con Carlo Costanzia. "Nos contó que había conocido a un príncipe, un duque o alguien con título nobiliario... y de ahí luego ya pues supe de todos los que luego fueron pasando por su vida". Poco dada a morderse la lengua, opina también que el suegro de Alejandra Rubio le parece "una persona estupenda". Añade que no cree "que cuente mentiras".

Las memorias de la modelo han sacudido en pocos días el mundo del corazón. Su testimonio en primera persona ha encontrado respuesta en numerosos famosos, unos por alusiones directas y otros por haber sido testigos directos de algunos de los episodios que saca ahora a relucir.

La periodista Nieves Herrero, que asistió el sábado al desfile de Fely Campo, respondió, cuando se le pidió su parecer, que se trata de su versión.

Nieves Herrero opina sobre las memorias de Mar Flores Europa Press

Con respecto a las críticas y posibles demandas, aconsejó prudencia: "A ver en qué se sustancia todo". Recordó que "todos tienen derecho a mostrar su verdad, a mostrar lo que para ellos ocurrió, sea cierto o no lo sea… Ha removido mucha historia que estaba ya dormida, lo que no sé si ha sido para bien para ella, pero si ella lo ha sentido así, chapó".