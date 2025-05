La Reina Sofía ya tiene fijada la próxima parada en su hoja de ruta privada

La Reina Sofía tiene una gran actividad, aunque no toda ella es pública. En la agenda oficial ha participado una decena de veces en lo que va de año. También ha aparecido por sorpresa en otros actos con presencia mediática, dejando constancia de su compromiso personal con diversas causas. Así se mantiene fiel a su servicio para la Corona, aunque sin desatender sus propias inquietudes. Esas que ofrecen nuevas oportunidades de verla en público, casi siempre ofreciendo su versión más altruista.

La última ha sido la visita al Banco de Alimentos de Guadalajara, que sirvió de excusa para darse el lujo de comer en un restaurante de renombre. Ya se sabe qué comió e incluso alguna anécdota curiosa con el postre u otros comensales. Una nota de color en su camino que ayuda a dar visibilidad a las causas que arropa con su presencia. Una oportunidad de oro para conocerla mejor, más de cerca en las distancias cortas. Una que volverá a repetirse en breve.

Visita de la reina Sofía al Banco de Alimentos de Guadalajara. EUROPA PRESS

Un destino que la Reina Sofía no pisaba desde hacía 18 años

La madre del Rey Felipe VI está volcada en los cuidados de su hermana, Irene de Grecia. Pero también sigue muy de cerca las actividades que se engloban en la Fundación Reina Sofía. Esto le ha llevado recientemente a Guadalajara, pero el próximo jueves hará lo propio en una ciudad que no ha visitado en casi dos décadas. La última vez que estuvo en Melilla lo hizo junto al Rey Juan Carlos, en noviembre de 2007, aún con el peso de la corona en sus hombros.

Tal y como han confirmado desde ‘El Faro de Melilla’, la Reina Sofía viajará hasta la ciudad autónoma para visitar el Banco de Alimentos. El viaje no está recogido en la agenda oficial, al no tratarse de un asunto de palacio, por eso no se ha informado de manera oficial. Su intención es conocer al presidente de la entidad, Pedro Paredes, así como a su equipo de voluntarios que ofrecen su esfuerzo para que no falte comida en ningún hogar. Está previsto que la Reina Sofía realice esta misma visita en el Banco de Alimento de Ceuta, aunque no han podido cerrar aún fecha y no está confirmada.