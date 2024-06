Se filtra qué le dijo Sofía a Leonor al oído en secreto

Los actos por el décimo aniversario de la proclamación del Rey Felipe VI como Jefe del Estado español ha dejado tras de sí muchas anécdotas. Pero pocas tan comentadas como la aparición por sorpresa de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el brindis celebrado en el Palacio Real. Con un desparpajo inusual y mucha naturalidad, las hijas del Monarca y la Reina Letizia se presentaron frente a los invitados y protagonizaron un simpático discurso en el que aparcaban un poco su condición real y se mostraban más en calidad de orgullosas hijas. Un momento cargado de emoción que provocó incluso que el Soberano hiciese pucheros al tratar de contener las lágrimas. Eso sí, había una gran duda en todo lo sucedido: ¿qué le dijo Sofía a su hermana al oído nada más terminar de hablar?

Esta ha sido la comidilla de estos días, en los que se trataba de descubrir qué palabras le dijo en secreto la infanta Sofía a su hermana mayor. Se sabe que era algo que no entraba en los planes, un comentario privado que se debería haber quedado en la intimidad, pero que finalmente se ha filtrado. Nadie esperaba que las jóvenes se levantasen de su asiento para tomar la palabra, pero así lo hicieron cuando se acercaron al micrófono y leyeron lo que tenían escrito en su teléfono móvil: “Mamá, papá, Majestades”, comenzaba Leonor, para dejarle paso a su hermana: “Perdón por colarnos, pero nosotras también tenemos algo que decir. Gracias por acompañarnos para recordar que en estos diez años hemos aprendido de nuestros padres lo que es el compromiso que los cuatro tenemos con todos los españoles”.

Tras pronunciar estas breves palabras, Sofía daba un paso atrás y tomaba un discreto segundo plano, dejando a la princesa Leonor todo el protagonismo. Parece que no estaba muy convencida con su desempeño a la hora de leer las frases que le tocaban del discurso, como así se lo hizo saber a su hermana al oído: “¡Qué desastre!”, le dice discretamente creyendo que nadie le oiría, pero un micrófono abierto ha facilitado la tarea de conocer sus palabras. La heredera al trono trató de no prestar atención a su hermana y continuó leyendo el escrito que tenían preparado: “Ahora me gustaría que se unieran a nosotros en un brindis por nuestra madre y nuestro padre, por nuestros Reyes. Porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución, de la Corona, su utilidad para nuestra sociedad y su propósito de servir a todos”, zanjaban.