Las imágenes más sorprendentes de Mary de Dinamarca con una metralleta

Federico y Mary de Dinamarca continúan con su visita de Estado en Letonia. Esta mañana, la reina danesa ha protagonizado uno de los momento más comentados del viaje durante mientras visitaban un campamento militar.

Metralleta en mano

Horas después de la cena de gala organizada en el Castillo de Riga por el presidente del país, Edgars Rinkēvičs, la reina Mary ha cambiado la tiara de diamantes por una metralleta en mano. Mientras conocía de primera mano el campamento militar junto a Federico, la esposa del rey danés se ha animado a coger el arma, dejando una imagen de lo más curiosa e inusual para el recuerdo. Mary de Dinamarca, como reina consorte, no tiene ninguna vinculación con el ejército.

El rey Federico, durante su visita, ha lucido un traje del ejército de camuflaje. Como manda a tradición, el soberano ha hecho la ofrenda al soldado desconocido junto a Mary, un homenaje que realizan los reyes visitantes al país.

La reina Mary de Dinamarca con una metralleta durante su visita de Estado en Letonia Gtres

Federico y Mary han disfrutado de un almuerzo en el campamento con los demás militares, conociendo de primera mano cómo es el día a día de los soldados. Al finalizar la visita, los reyes han confesado a los medios que han hecho una conexión con el cuartel Slagelse, lugar en el que se encuentra Christian de Dinamarca, sorprendiendo al príncipe heredero después de haber estado varios días sin hablar.

La reina Mary deslumbra en Letonia

Mary de Dinamarca acaparó todas las miradas durante la cena de gala organizada en el Castillo de Riga por el presidente del país, Edgars Rinkēvičs. Para la ocasión, la reina danesa lució un impresionante vestido largo de escote Bardot de color rojo, el mismo que la bandera de Letonia. Como complementos, una elegante tiara de diamantes que ella misma compró en en la subastas danesa Bruun Rasmussen en 2012 y unos pendientes a juego.