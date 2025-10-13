La Infanta Sofía deslumbra en su debut en el Palacio Real y conquista a la prensa internacional: "Está lista"

El Día de la Fiesta Nacional de España ha marcado un antes y un después para la Infanta Sofía, que este año ha vivido uno de los momentos más significativos de su incipiente vida institucional. Tras dos años de ausencia, la hija menor de los Reyes Felipe VI y Letizia volvió a ocupar su lugar en la tribuna real del Paseo del Prado para presenciar el desfile militar y, por primera vez, participó en la recepción oficial en el Palacio Real. Su debut no solo acaparó titulares en España, sino que también ha cruzado fronteras.

La revista británica "Tatler", una de las publicaciones más antiguas y prestigiosas dedicadas a la realeza y la alta sociedad, dedicó elogiosas palabras a la joven Borbón. "La Infanta Sofía de España demostró que está lista para su vida bajo la luz real al unirse a sus padres y a su hermana, la princesa Leonor, en un importante compromiso en Madrid", afirma el medio, destacando la naturalidad con la que la joven de 18 años afrontó su estreno.

Evolución pública

Tatler subraya, además, que aunque Sofía ya había acompañado a sus padres en el desfile militar desde 2014, esta ha sido la "primera vez que participaba en la recepción posterior", donde los reyes saludan a representantes de la vida civil, cultural, deportiva y política del país. "Un paso más en su evolución pública", señala la publicación, que también aplaude su "acertado look firmado por Carolina Herrera", una elección coherente con el estilo clásico y refinado de su madre, la Reina Letizia.

Los reyes Felipe y Letizia acompañados de la princesa Leonor (i) y la infanta Sofía (d) presiden el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid J g Feria

La Prensa francesa también ha recogido el debut con entusiasmo. La revista Point de Vue, especializada en Casas Reales, destacó la "complicidad familiar" que se vivió durante la jornada: "El Rey Felipe y su hija Leonor volvieron a demostrar una gran conexión durante la ceremonia matutina, al igual que la Reina Letizia y Sofía, habituales del evento", escribió el medio, que resaltó las "sonrisas de la Princesa Leonor" para animar a su hermana menor en su primer besamanos real.

Ese gesto de cercanía entre las dos hijas de los reyes no pasó desapercibido. Mientras Leonor, como heredera al trono, consolida su papel institucional tras iniciar su formación militar en San Javier (Murcia), Sofía comienza a dar sus primeros pasos en solitario. Tras esta breve estancia en Madrid, la Infanta regresó a Lisboa, donde cursa Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, un camino académico que apunta a un futuro ligado al servicio público y la diplomacia.

Su serenidad, su elegancia juvenil y su creciente seguridad ante las cámaras confirman lo que la prensa internacional ya afirma sin reservas: "la Infanta Sofía está lista para asumir su papel dentro de la monarquía moderna".

Y si algo ha quedado claro en su esperado regreso es que, aunque discreta, la hija pequeña de los reyes posee un magnetismo silencioso. Un estilo propio que, lejos de eclipsar a su hermana, "complementa la nueva imagen de la Casa Real": la de una generación que mira al futuro con responsabilidad, empatía y una impecable educación bajo los focos.