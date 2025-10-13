Olga Moreno se reafirma como segunda madre de Rocío Flores: "Volvería a cuidarte 100 años más"

Rocio Flores alcanza este lunes 13 de octubre los 29 años. Una fecha muy señalada en el calendario familiar que en esta ocasión celebra lejos de casa. La nieta de Rocío Jurado está pasando una temporada en Madrid por motivos de trabajo, y aunque en la capital cuenta con la compañía de su hermano, David Flores; su pareja, Manuel Bedmar; y otros amigos, echará en falta a su padre, Antonio David Flores, que sigue en Málaga; o a su tía Gloria Camila, que se encuentra en Honduras participando en “Supervivientes”.

Llamativo es el caso de Olga Moreno. La exmujer de su padre faltó a sus últimos cumpleaños por el distanciamiento que se impuso entre ellas tras el divorcio. Rocío Flores confesó públicamente que se sintió “decepcionada” con la que hasta entonces había considerado su segunda madre, teniendo en cuenta que su relación con Rocío Carrasco es nula, y pasaron varios meses completamente alejadas.

Pero las aguas volvieron a su cauce y a día de hoy la reconciliación es total. De hecho, Moreno ha felicitado públicamente a Rocío Flores por su 29º cumpleaños, dedicándole un mensaje de lo más emotivo que da buena muestra de lo unidas que vuelven a estar.

“Hoy celebro no solo tu cumpleaños, sino también la alegría de tenerte en mi vida. Han pasado 25 años a tu lado, y aún recuerdo la primera vez que te vi, con esa inocencia y ese corazón puro que me cautivaron desde el principio. No me equivoqué al amarte entonces, y si la vida me lo permitiera, volvería a cuidarte y amarte cien años más. Feliz cumpleaños, tu OA”, ha escrito junto a una bonita imagen en la que aparecen las dos juntas.

Rocio Flores y Olga Moreno antes de que la mujer de Antonio David partiese a Honduras G3 GTRES

Unas palabras que demuestran que las rencillas del pasado se han disipado y que vuelven a estar tan unidas como antaño. La felicitación que Flores echará en falta será, una vez más, la de su propia madre, a quien acusó de haberle “destrozado la vida” en una entrevista en televisión. Pese a eso, aseguró que echa de menos a Rocío Carrasco y se mostró muy dolida por su ausencia en su vida.

Concierto y cena familiar

LA RAZÓN pudo ser testigo de uno de los últimos encuentro familiares. David Flores acudió el viernes 10 de octubre al concierto de Andy y Lucas en el madrileño Palacio de Vista Alegre, junto a Rosario Mohedano y al marido de esta, Andrés Fernández. Una cita a la que se sumaron otros amigos pero que Rocío Flores se perdió, puesto que tenía que trabajar como colaboradora en un programa de televisión.